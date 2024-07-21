Жителя Гродно задержали после возвращения в Беларусь из Нидерландов 1 21.07.2024, 9:52

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Он работал в ЕС монтажником солнечных панелей.

Жителя Гродно задержали после возвращения из Нидерландов, где он работает. «Покаянное» видео опубликовал приближенный к силовикам телеграм-канал.

На записи мужчина говорит, что работает в Нидерландах монтажником солнечных панелей, приехал в Гродно 7 числа и был задержан за регистрацию в Плане «Перамога» и оставленные там комментарии.

Утверждается, что мужчину отправят в СИЗО

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