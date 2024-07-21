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«Если не шли — сзади начинали расстреливать»

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  • 21.07.2024, 10:07
«Если не шли — сзади начинали расстреливать»

Безграмотный оккупант рассказал о российских «мясных» штурмах.

Егоров Григорий из российского города Омска, сам из детдома, писать и читать не умеет. До плена россиянин служил в 19-м танковом полку, 67-й дивизии, 25-й общевойсковой армии РФ.

Оккупант вспомнил, как он и его сослуживцы боялись идти на штурм, информирует Цензор.НЕТ.

«Идите вперед, идите вперед! А мы вперед не хотим идти. Нас заставляют силой. Стоит позади нас отряд, который людей расстреливает. Если не идем, начинают расстреливать», - вспоминает оккупант.

Эти отряды состояли из кадыровцев. При постоянных наступлениях количество потерь среди армии РФ огромное, а погибших стараются забирать с поля боя только офицеров.

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