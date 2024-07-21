закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина попытается завершить горячую стадию войны до конца этого года

  • 21.07.2024, 10:14
  • 1,388
Зеленский: Украина попытается завершить горячую стадию войны до конца этого года

Политик считает, что часть территорий можно вернуть дипломатическим путем.

В интервью Би-би-си президент Украины Владимир Зеленский отметил, что войну можно будет завершить дипломатическим урегулированием за столом переговоров, если страны Запада будут оказывать давление на Москву.

«Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии», – сказал он, добавив, что в то же время ослабление России на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

От Великобритании, по словам Зеленского, Киев хотел бы получить разрешение на использование поставленного Западом оружия для ударов по территории России – без ограничений по дальности.

«Мы просто хотим бить точно по той точке, из которой они стреляют по нам», – заявил он.

Также Зеленский сообщил журналистам, что допускает возможность ухода с поста президента: «Но только после окончания войны».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников