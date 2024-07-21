Зеленский: Украина попытается завершить горячую стадию войны до конца этого года 21.07.2024, 10:14

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Политик считает, что часть территорий можно вернуть дипломатическим путем.

В интервью Би-би-си президент Украины Владимир Зеленский отметил, что войну можно будет завершить дипломатическим урегулированием за столом переговоров, если страны Запада будут оказывать давление на Москву.

«Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии», – сказал он, добавив, что в то же время ослабление России на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

От Великобритании, по словам Зеленского, Киев хотел бы получить разрешение на использование поставленного Западом оружия для ударов по территории России – без ограничений по дальности.

«Мы просто хотим бить точно по той точке, из которой они стреляют по нам», – заявил он.

Также Зеленский сообщил журналистам, что допускает возможность ухода с поста президента: «Но только после окончания войны».

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