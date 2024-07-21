В Гомельской области до сих пор не могут восстановить электричество после урагана 21.07.2024, 10:21

Лукашенковский министр признал, что «ситуация напряженная».

Последствия урагана, который пронесся над Беларусью в воскресенье, 14 июля, до сих пор устранены не везде. В Жлобинском и Речицком районах во многих домах до сих пор нет электричества. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

— Мы четко понимаем, где и какие бригады должны работать. Всего на день задействовано 148 аварийно-ремонтных бригад. Задача на сегодня — закрыть все заявки, которые имеются от населения. Динамика положительная, предпринимаем все меры, чтобы как можно быстрее выполнить запланированные работы, — сообщил Каранкевич.

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