В Гомельской области до сих пор не могут восстановить электричество после урагана
- 21.07.2024, 10:21
Лукашенковский министр признал, что «ситуация напряженная».
Последствия урагана, который пронесся над Беларусью в воскресенье, 14 июля, до сих пор устранены не везде. В Жлобинском и Речицком районах во многих домах до сих пор нет электричества. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.
— Мы четко понимаем, где и какие бригады должны работать. Всего на день задействовано 148 аварийно-ремонтных бригад. Задача на сегодня — закрыть все заявки, которые имеются от населения. Динамика положительная, предпринимаем все меры, чтобы как можно быстрее выполнить запланированные работы, — сообщил Каранкевич.