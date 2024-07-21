«В такую погоду на пляже очереди стоят, как за колбасой» 21.07.2024, 10:28

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Белорусы рассказали, как летом отдыхают на Минском море.

Этим летом Минск превратился в раскаленную сковородку. Спасаясь от зноя, многие устремляются к воде и заполняют городские и окрестные пляжи. Как всегда, среди топов Минское море.

Журналисты Onlíner прогулялись по местным пляжам, изучили тусовочную жизнь и заглянули в меню кафе.

Пятый пляж: много общепита и ночные вечеринки

Еще месяц назад на Минском море было тихо и спокойно, но стоило столбику термометра подняться под 30 градусов, как пляжи водоема превратились в настоящий курорт — с дискотеками, вечеринками и прочими атрибутами горячего лета.

Этот материал был написан накануне урагана, который пронесся по Беларуси на прошлых выходных. Пляжи Минского он тоже затронул. Но мы проверили: сервисы, о которых пойдет речь в этом тексте, работают исправно.

Главным тусовочным местом уже давно стал пятый пляж. Понижать планку это место не собирается. Народу здесь немерено, и найти хорошее место на парковке бывает непросто даже вечером буднего дня.

Практически весь «движ» происходит около кафе «Пляж №5». На лето рядом с большим стационарным кафе устанавливают сезонную террасу. Здесь проводят вечеринки, выступают уличные музыканты и кавер-бэнды.

— Раз в неделю у нас проводят мастер-классы по бачате. Кроме того, на нашей территории проходят ночные вечеринки, на которых выступают приглашенные гости. В основном это диджеи. План мероприятий заранее не составляем. Он готовится в течение недели, и, если получаем разрешение, вечеринку проводим. Это мероприятия закрытого формата: территория огораживается, посетитель покупает билет и идет отдыхать. К примеру, недавно была вечеринка в латиноамериканской тематике, — говорит управляющий «Пляжа №5» Эмиль.

— В августе 2023-го у вас прошел яркий фестиваль Burning Minsk. В этом году он тоже состоится? — уточняю у Эмиля.

— Он планируется, но по дате ничего определенного сказать не могу.

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«Пляж №5» — одно из тех мест, где можно сытно пообедать и поужинать. Позиций в меню хватает. Фирменным сезонным блюдом Эмиль называет томленую баранину с овощами и прочие мясные блюда. Вот буквально несколько позиций из меню:

холодник на кефире с картошкой — 13 рублей;

цезарь с лососем — 25 рублей;

овощной салат — 17 рублей;

баранина, приготовленная на мангале, — 32 рубля;

шефбургер — 23 рубля;

чизбургер — 18 рублей;

милкшейк — 10 рублей.

По ивентам конкуренцию может составить разве что заведение «Amazy», расположенное на другом конце пляжа. Открыли бар еще два года назад. В прошлом году он не работал, а в 2024-м вновь начал принимать гостей.

— Мы провели серьезную модернизацию заведения: расширили контактную барную стойку, поработали над музыкой, светом, обновили немного интерьер. Сейчас занимаемся развитием прилегающей к нам пляжной зоны и хотим добавить посадочные места, — говорит Юрий, владелец «Amazy». — В меню упор делаем на бургеры, которые готовим как с помощью планчей, так и на гриле. Самые бюджетные стоят 8 рублей. Любителям курицы предлагаем крылья и наггетсы. Удаленно в смокере готовим ребра.

Но основной упор в нашей работе делаем на ночные вечеринки. Проводим их по пятницам и субботам. Отдохнуть на мероприятиях такого формата у нас собирается порядка 200 человек. Вход бесплатный. Ну и хотим опробовать еще один формат — кинотеатр под открытым небом.

Вечеринки проводим не только мы. И в позднее время, когда народ начинает гулять, происходящее напоминает Зыбицкую. Только на пляже.

С перекусом на пятом пляже в этом сезоне никаких проблем — голодным никто не останется. Кроме упомянутых есть с десяток мест, где можно заказать шаурму, хот-дог, шашлык или взять мороженое.

А каковы цены в заведениях на пятом пляже?

Хот-дог с колбаской и салатом «Коул-слоу» — 8,5 рубля.

Классический хот-дог — от 5,5 рубля.

Горячая кукуруза — 6 рублей.

Драники со сметаной — от 5,5 рубля.

Сулугуни в лаваше — 11 рублей.

Шаурма — 12 рублей.

Мороженое в рожке — 4,5 рубля.

Квас — 4 рубля.

Любители активного отдыха могут арендовать сапборды. На пятом одновременно работают сразу несколько точек, которые предлагают доски. Ценник у всех одинаковый — 25 рублей за час. Спрос в жару на сапы серьезный, и без дела они лежат редко. «В такую погоду за ними в очереди стоят, как за колбасой», — смеется сотрудница одной из точек, которая только что отправила плавать очередного человека.

На соседнем — четвертом — пляже людей поменьше. И тот, кто не любит шума пятого пляжа, тишину тут найдет.

Здесь не первый сезон работает филиал паба «Дрова». Для посетителей коптят и жарят мясо. Так что если лень делать шашлык в мангале у беседки, но очень хочется мяса, вам точно сюда. Едой все не ограничивается: время от времени здесь выступают кавер-бэнды.

— Работаем, пока есть люди на пляже: бывает, что и до полуночи. Все зависит от погоды. Если она хорошая, людей здесь очень много, — рассказали нам в заведении.

Кафе «Лето»: «Если жарко, после 11 часов у нас может быть солд-аут»

Мы покидаем пляж и двигаем к дамбе — еще одной популярной точке отдыха минчан, но по дороге тормозим у центра парусного спорта. На территории не первый год работает кафе «Лето» с собственным бассейном и зоной шезлонгов.

Оговоримся сразу: вход на территорию центра платный (2 рубля), бассейн — тоже. Как нам рассказали в кафе, покупаться обойдется в 15 рублей. Шезлонг в будние обойдется в 50 рублей, 70 — на выходных. Ну а если захотелось чего-то особенного, здесь можно забронировать вип-бунгало на четыре человека. Сколько стоит? В течение недели будьте готовы раскошелиться на 320 рублей. В субботу и воскресенье оно стоит на 30 рублей дороже.

— Зона с бассейном пользуется спросом?

— Да. Если жаркий день, гостей всегда очень много. И в 11:20 может быть солд-аут. Рекомендую приходить к открытию или ближе к 16 часам. К этому времени, как правило, уезжают посетители, приехавшие в первой половине дня, — рассказали в кафе.

Чуть поодаль находится точка, где можно арендовать электофойлы — электрическую доску с подводным крылом и пропеллером. Если гоняли на сноуборде, должны оценить.

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Дамба обычно притягивает по вечерам любителей закатов, но и днем здесь тоже шумно. Рядом работает небольшое кафе. Здесь готовят холодник, шаурму, драники, салаты. Если пройдешь чуть дальше, можно купить мороженое.

Фанаты солнца кучкуются на пляже №2. За последний год его модернизировали, превратив в огромную территорию для релакса. Как сказала моя коллега, от этого места веет Балтикой. Только дюн не хватает.

Центр притяжения здесь — стационарные лежаки. По вечерам с них открываются эстетичные виды на закат.

С этого же пляжа можно отправиться на прогулку на катере или на восьмиместном банане.

Цены следующие:

Что любопытно, держит точку семейная пара из Столбцов. Раньше они работали на Птичи, но с этого года решили попробовать себя на Минском море. Живут вместе с детьми прямо здесь — на берегу Минского моря.

Ну и бонусом пару слов о пляж-баре «Друзья». Расположен он недалеко от Минского моря — на водохранилище Дрозды — и по выходным собирает множество отдыхающих.

Сам по себе пляж бесплатный, но за шезлонги придется заплатить. Один лежак на весь день обойдется вам в 20 рублей. Рядом находится бар, ресторан и точка с разнообразными коктейлями. По пятницам выступают диджеи.

Если же захотелось бургеров, можно сходить в разрекламированное заведение Grill Mannero.

Без сапбордов здесь тоже не обошлись, но любителям экстрима будет интересно попробовать вейкбординг — смесь слалома на водных лыжах и акробатики. Работают «Друзья» до 23:00.

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