закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 10:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рокировка Канделаки и Захаровой

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 21.07.2024, 10:35
  • 1,366
Рокировка Канделаки и Захаровой

Путин может сменить картинку.

Служивые в Додоновом царстве словно стандартные детали – допускают полную замену.

Скажем, если «рокирнуть» Пескова с Лавровым, ничего не изменится. Выдают одну и ту же словесную шелуху. Какая разница, откуда ей насыпать?

Другой пример – Захарова и Канделаки. Последняя что-то брякнула насчет того, что в Кыргызстане «давно готовили «базу для русофобии», а способствовали этому фонды, работающие на деньги американских организаций. Сегодня представитель администрации кыргызского президента дал россисийской пропагандистке отповедь, назвав ее заявления абсурдными.

Но разве то же самое не могла заявить Захарова? И если бы, допустим, привести слова Канделаки о Кыргызстане и спросить, кто бы это мог в России сказать, не сомневаемся, что многие их ответивших указали бы на говорящую МИДовскую голову.

Поэтому Путин может для создания «движухи» провести рокировку Захаровой и Канделаки. Одну в «Газпром-медиа», другую в МИД. Сменить картинку. Как бы нажать кнопку переключения каналов на пульте телевизора.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников