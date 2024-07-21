Рокировка Канделаки и Захаровой Телеграм-канал «СерпомПо»

21.07.2024, 10:35

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Путин может сменить картинку.

Служивые в Додоновом царстве словно стандартные детали – допускают полную замену.

Скажем, если «рокирнуть» Пескова с Лавровым, ничего не изменится. Выдают одну и ту же словесную шелуху. Какая разница, откуда ей насыпать?

Другой пример – Захарова и Канделаки. Последняя что-то брякнула насчет того, что в Кыргызстане «давно готовили «базу для русофобии», а способствовали этому фонды, работающие на деньги американских организаций. Сегодня представитель администрации кыргызского президента дал россисийской пропагандистке отповедь, назвав ее заявления абсурдными.

Но разве то же самое не могла заявить Захарова? И если бы, допустим, привести слова Канделаки о Кыргызстане и спросить, кто бы это мог в России сказать, не сомневаемся, что многие их ответивших указали бы на говорящую МИДовскую голову.

Поэтому Путин может для создания «движухи» провести рокировку Захаровой и Канделаки. Одну в «Газпром-медиа», другую в МИД. Сменить картинку. Как бы нажать кнопку переключения каналов на пульте телевизора.

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