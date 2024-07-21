Белорусам продают фальшивые водительские права в интернете 1 21.07.2024, 10:49

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Стало известно, чем отличается подделка и что за нее грозит.

«Не надо учиться и мучиться ради водительского удостоверения. Хочешь права — просто заплати». Такая реклама все чаще появляется в социальных сетях в Беларуси. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Как рассказали в ГАИ, чаще всего их покупают лихачи, любители прокатиться подшофе и прочие нарушители, лишенные прав на родине. На вид фальшивка выглядит, как настоящие права: пластик, водяные знаки и иногда даже надписи, читаемые только под ультрафиолетом. Однако те, кто их покупает, не учитывают, что эти инспекторы при проверке прав всегда пробивают их по базе, так и находят подделки.

— Да бывает, что подделки достаточно хорошего качества, но они все равно отличаются от наших бланков. Сотрудник ГАИ, который каждый день сталкивается с этими документами, способен, держа их в руках, даже на глаз определить подлинность в большинстве случаев, — рассказал командир спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности УГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.

Отмечается, что проверить права по базе прямо на дороге — это минутное дело. У инспекторов есть с собой планшеты, они вводят туда данные и получают всю информацию практически моментально. Причем таким способом могут проверить даже российские права, которые тоже часто покупают у мошенников, поскольку «государство союзное и преступникам противостоят сообща».

По данным телеканала, цена за один документ в среднем от 100 до 500 долларов и выше. В то время как на различных развлекательных сайтах с технологиями искусственного интеллекта можно самому изготовить такой документ всего за четыре доллара. Иногда мошенники вообще троллят клиентов и предлагают прийти в ГАИ за правами. И люди идут.

В ГАИ рассказали, чем отличается подделка, которую продают мошенники:

— Отличается сам фон фотографии, где изображено лицо человека, шрифт водительского удостоверения тоже немножко отличается, графы дописаны до конца самой сетки, а так, в принципе, конечно, оно похоже.

Там напомнили, что подделка водительских прав в Беларуси запрещена законом. За подделку любых документов грозит срок до трех лет грозит и изготовителю, и заказчику.

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