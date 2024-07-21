Forbes: Российская армия провалилась под Курахово на Донбассе 1 21.07.2024, 10:43

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ВСУ разбили формирование из новейших танков на этом участке.

Несколько дней назад российские оккупанты пытались атаковать защитников Украины под городом Курахово Донецкой области и потеряли, в частности, три танка.

Необычно то, в каком составе для атаки были задействованы оккупанты, пишет Forbes.

По данным 79-й воздушно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, в состав вражеского формирования, которое пошло в атаку, входили новейшие танки Т-72Б3М со всеми свежими гаджетами - решетчатой броней против беспилотников, радиоустановщиками и катками для разминирования. Кроме того, противник использовал целый ряд бронетранспортеров и солдат на мотоциклах.

«47-тонный трехместный танк Т-72Б3М - один из двух типов танков, которые производятся в России. Другой - более тяжелый Т-90М. Российская промышленность производит от 500 до 600 новых танков Т-72 и Т-90 в год. Это намного больше танков, чем любая другая страна производит за год, но слишком мало, чтобы компенсировать примерно 1200 танков, которые российские войска теряют в Украине каждый год», - подчеркивается в материале.

Журналисты добавили, что для закрытия разрыв между производством танков и их потерями, Кремль снимает с долгосрочного хранения старые танки - Т-54/55 1950-х годов, Т-62 60-х годов и более старые Т-72 и Т-80 70-х и 80-х годов.

Издание подчеркнуло, что старые модели составляют все большую долю танкового корпуса РФ, поэтому Т-72Б3М становятся редкостью. «И это, безусловно, делает их массовое уничтожение в неудачных атаках, таких как под Курахово, особенно болезненным для россиян», - подчеркивается в статье.

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