Поможет ли холодный душ: пять мифов о летней жаре и способах охлаждения 3 21.07.2024, 11:06

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Эксперты рассказали, какие методы действительно работают.

В Беларуси сохраняется жаркая погода. И в условиях высоких температур очень важно знать, как сохранить прохладу.

Однако большинство людей верят распространенным мифам о том, как бороться с жарой. Поможет ли охладиться холодный душ и действительно стоит ли воздержаться от употребления горячих напитков жарким летом, рассказывает OBOZ.UA.

Миф 1: употребление чая и кофе приведет к перегреву

На самом деле это распространенное мнение абсолютно ошибочно: употребление горячих чая или кофе на солнце не приведет к перегреванию. Научные исследования доказывают: независимо от температуры напитка, тело человека поддерживает постоянную температуру. Поэтому употребление любой жидкости, независимо от ее температуры, помогает сохранять влагу в организме, что очень важно в жаркую погоду.

Миф 2: холодный душ поможет охладиться

На первый взгляд, использование холодного душа для охлаждения тела в жару – логично. Однако на самом деле этот способ приведет к противоположному желаемому результату. Холодная вода «обманывает» ваше тело, что оно холоднее, чем на самом деле. Следовательно, вы меньше потеете.

Однако потоотделение – это естественный механизм охлаждения тела, поэтому в сильную жару работа этого механизма чрезвычайно важна.

Интересно, что теплый душ и влажные тряпки помогут получить облегчение от жары.

Миф 3: кондиционеры могут вызвать болезнь

Достаточно распространен миф о том, что кондиционеры являются «питомником» бактерий легионеллы, которые потенциально могут привести к заболеваниям. Однако специалисты Setpoint 22 разрушили этот миф, подтвердив, что при правильном обслуживании кондиционеры совершенно безопасны. А вероятность заразиться «болезнью легионеров», что бы ни писали в СМИ, микроскопически мала.

А вот то, что кондиционеры являются прекрасным средством сохранить прохладу летом – факт, не требующий доказательств.

Миф 4: чем меньше одежды на человеке – тем меньше он страдает от жары

Раздеваться в жаркую погоду далеко не столь хорошая идея, как считают многие. Важно не сколько одежды на человеке, а какая она. Чтобы меньше страдать от жары – выбирайте легкую, дышащую, просторную и светлую одежду.

Кроме того, очень важно не подвергать чувствительную или поврежденную солнцем кожу прямому воздействию солнечных лучей во избежание ухудшения повреждений.

Миф 5: летом лучше спать без одеяла

На самом деле одеяло помогает телу эффективно поддерживать температуру. Однако важно выбрать правильный материал. Чтобы сон был крепким и комфортным, следует остановить выбор на постельном белье из хлопка или льна: эти материалы хорошо сохраняют прохладу.

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