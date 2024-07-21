Пропагандистам Лукашенко запретили освещать Олимпиаду 4 21.07.2024, 11:22

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Это касается и их «коллег» из России.

В праве освещать Олимпиаду было отказано большому числу журналистов из России и Беларуси, а также ряда других стран. Об этом в интервью Journal du Dimanche заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

О каких еще государствах идет речь, глава МВД Франции не уточнил. По его словам, таким образом власти применяют «принцип предосторожности», чтобы представители ряда иностранных государств не смогли получить доступ к компьютерным сетям и совершить кибератаку.

«Менее сотни анкет мы отклонили из-за подозрений в том, что они являются агентами — шпионами или информаторами иностранных государств, стремящихся к вмешательству в Игры», – сказал он.

По данным министра, всего до начала Олимпиады планируется провести около миллиона проверок участников.

«По итогам 960 000 административных расследований, которые мы провели, учитывая, что всего до начала Игр мы проведем почти миллион, было отсеяно 4 340 человек. Все участники, волонтеры, агенты, стюарды, а также сопровождающие команды спортсменов, вплоть до разносчиков воды, — все они прошли «проверку», чтобы гарантировать, что их участие в Играх не будет сопряжено с риском», — сообщил он.

Из 4 340 исключенных выявлено «19 человек, зарегистрированных в файле предупреждений о предотвращении радикализации террористического характера (FSPRT), которые были активны и, следовательно, могли действовать». На 359 человек наложено обязательство покинуть страну, а 139 человек находятся в списке S (Sûreté de l’État — индикатор, используемый правоохранительными органами для обозначения лица, которое считается серьезной угрозой национальной безопасности).

«Среди «потенциально опасных лиц» — 257 радикальных исламистов, 181 член ультралевых и 95 членов ультраправых», — пишет издание.

Политик заверил, что все участники, а также сопровождающие спортсменов лица и волонтеры были проверены, «чтобы убедиться, что их участие не представляет риска для Игр».

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