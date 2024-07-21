NYT: Команда Трампа готовит масштабную кампанию против Харрис 3 21.07.2024, 11:30

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Ведется работа над выявлением слабых мест вице-президента США.

Команда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную кампанию против вице-президента Камалы Харрис, если она станет кандидатом от Демократической партии вместо Джо Байдена.

Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на двух анонимных собеседников.

По их словам, команда Трампа работает над выявлением слабых мест Камалы Харрис, в частности путем опросов общественности.

Накануне национального съезда Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин), команда Трампа подготовила несколько видео, критикующих Харрис, для показа делегатам и в эфире. Однако после покушения на Трампа этот план отменили.

Собеседники журналистов отметили, что национальный комитет Республиканской партии тщательно отслеживает деятельность Демократической партии, в частности финансирование кампании Байдена.

Они добавили, что республиканцы готовы подать иск в случае, если возникнут вопросы относительно возможного перевода или использования этих средств.

20 июля агентство Reuters сообщало, что вице-президент США Камала Харрис выступит председателем сбора средств в Массачусетсе 20 июля, поскольку доноры Демократической партии США сомневаются в способности Джо Байдена выиграть президентские выборы.

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