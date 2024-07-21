закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия решила покошмарить Лукашенко?

2
  • Александр Коваленко
  • 21.07.2024, 11:46
  • 5,830
Россия решила покошмарить Лукашенко?

Происходят очень странные дела.

В воздушном пространстве Беларуси, в последнее время, зачастили с визитами российские дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136. И, на первый взгляд, в этом нет ничего удивительного, – пишет Коваленко. – Нет ничего удивительного, поскольку с 2022 года, начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия весьма активно использовала воздушное пространство Беларуси для ударов по украинской территории.

Но, примерно со второй половины 2022 интенсивность ВП Беларуси стала снижаться и, в целом, в 2023-м и 2024-м сведены к абсолютному минимуму.

С другой стороны, использование воздушного пространства Беларуси Россией для планирования и осуществления налетов на территорию Украины видится вполне рациональным, поскольку, во-первых, позволяет по ряду направлений сократить путь, во-вторых, преодолевать путь над РБ в безопасности, минимизируя риски уничтожения вражеской (украинской) ПВО. Почему ранее ВП РБ не использовалось с этой целью – вопрос.

Но, все же, говорить однозначно, что Россия вернулась к практике использования ВП РБ, не приходится и вот почему.

Первый Shahed-136 зашел в ВП РБ 11 июля в районе Лоева, граничащего с Черниговской областью. И, весьма похоже было, что дрон-камикадзе таким образом пытался срезать путь через ВП РБ. Но тогда был поднят Ми-24 на перехват опасного объекта, а также истребитель Су-30СМ.

13 июля инцидент повторился. Shahed-136 зашел в ВП РБ в районе все того же Лоева, Гомельской области и взял курс… на Витебск! Той ночью так же по тревоге поднимались в воздух беларусские Ми-24 и Су-30.

16 июля Shahed-136 залетел в ВП РБ в районе села Белая Сорока, а затем покинул ВП РБ в районе Комарина. Но, спустя всего 4 часа один из Shahed-136 залетел в Беларусь в районе Наровли и взял курс на Витебск. В воздух по тревоге были подняты Ми-24 и Су-30 ВВС РБ. В районе н.п. Любань дрон-камикадзе рухнул с последующей детонацией.

Собственно, очень странные дела.

С одной стороны, в двух случаях, очевидно, что Shahed-136 использовали воздушное пространство РБ для сокращения дальности полета в безопасном пространстве. Но в двух других случаях дроны-камикадзе отчетливо брали курс совсем не в сторону Украины!

При этом, во всех случаях по тревоге поднималась в воздух беларусская авиация, словно их никто не предупреждал с российской стороны, что будут залетать Shahed-136.

Курс же двух дронов-камикадзе на Витебск, можно было бы объяснить некой технической или программной неисправностью Shahed-136, но два раза подряд и в настолько короткий срок? Это или неисправимый баг внутреннего ПО или…

Или, посмею предположить, с учетом реакции ВВС РБ, что Shahed-136 в белорусском небе не совсем ожидаемые гости, а потому, по ним работала не только авиация, но и прочие комплексы, например РЭБ. Вполне возможно, что неопытные операторы белорусских РЭБ сбивали с курса Shahed-136 и программный сбой перенаправлял в северном направлении – на Витебск.

Собственно, версий происходящего может быть несколько, но очевидно одно – изначальные заходы Shahed-136 в воздушное пространство Беларуси были запланированные, а вот дальнейшие их действия там, явно выбивались из запланированных.

Ну, в самом же деле, не решила же Россия покошмарить Лукашенко дронами-камикадзе, отправляя их на Витебск? Или все-таки решила…

Александр Коваленко, «Телеграм»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников