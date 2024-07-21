Сколько зданий можно купить в Беларуси за 40 рублей?
- 21.07.2024, 12:02
В Госкомимущества озвучили точную цифру.
Начальник управления по работе с государственным имуществом Госкомимущества Елена Губаревич сообщила, что в Беларуси в реестре находится 551 объект государственной недвижимости. Часто такие здания покупают даже физлица, чтобы там жить.
Причем сделать это иногда можно даже без реконструкции. Просто купить и жить, официально переведя в жилой фонд. Но также возможен вариант, когда объект сносится, а уже на его месте строится жилой дом.
По словам чиновницы, купить объект недвижимости государственной собственности можно через аукцион. «Их участниками могут быть граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также иностранные инвесторы», — рассказала представительница Госкомимущества.
Но, по словам Елены Губаревич, только в 66,2% случаев участникам аукциона удается купить продаваемое госимущества за стартовую — одну базовую величину (40 рублей). В остальных случаях цена в результате конкуренции вырастает.
При этом председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района Тамара Укружская 5 февраля в эфире белорусского телевидения рассказала, какие подводные камни таят в себе предложения купить домик в деревне всего за одну базовую величину (а сегодня это 40 рублей), которые регулярно поступают белорусам. В единой базе Государственного комитета по имуществу Беларуси таких предложений сейчас — несколько сотен.