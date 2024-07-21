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«Товарищу Си нужен престарелый Путин, молящий о плошке риса»

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 21.07.2024, 12:10
«Товарищу Си нужен престарелый Путин, молящий о плошке риса»

Китай максимально ослабляет Россию.

Еще одним часто встречающимся заблуждением является тезис о том, что «официальному Пекину выгодно скорейшее завершение российско-украинского конфликта».

А с чего бы?

Благодаря «НеВойне» путинская РФ впала в полную зависимость от КНР, фактически став вассалом.

Вынуждена за бесценок поставлять товарищу Си ресурсы и по тройной цене скупать всевозможное китайское барахло, вроде находу разваливающихся автомобилей (вернее нечто похожее на них).

Официальный Пекин исторически привык мыслить национальными категориями, не задумываясь о «мировом господстве» и прочих «галактических завоеваниях».

Здесь и сейчас ему нужна максимально ослабленная РФ и престарелый Вождь, молящий о плошке риса.

Неудивительно, что как только пошли разговоры о перемирии(которого на самом деле не будет) «дорогой брат Си» моментально начал обрезать импорт и ограничивать финансовые операции.

«Специальная военная операция протекает строго по плану, но есть нюанс — по чужому.

«Величайшего многоходовочника» затащили в такое болото, выбраться из которого самостоятельно невозможно, а помощи ждать не откуда.

«Воюй Владимир-сан, воюй родной!»

Сколько бы глупец не пытался вырваться из зависимости — он всегда будет оказываться в еще большей.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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