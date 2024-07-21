«Товарищу Си нужен престарелый Путин, молящий о плошке риса»
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 21.07.2024, 12:10
Китай максимально ослабляет Россию.
Еще одним часто встречающимся заблуждением является тезис о том, что «официальному Пекину выгодно скорейшее завершение российско-украинского конфликта».
А с чего бы?
Благодаря «НеВойне» путинская РФ впала в полную зависимость от КНР, фактически став вассалом.
Вынуждена за бесценок поставлять товарищу Си ресурсы и по тройной цене скупать всевозможное китайское барахло, вроде находу разваливающихся автомобилей (вернее нечто похожее на них).
Официальный Пекин исторически привык мыслить национальными категориями, не задумываясь о «мировом господстве» и прочих «галактических завоеваниях».
Здесь и сейчас ему нужна максимально ослабленная РФ и престарелый Вождь, молящий о плошке риса.
Неудивительно, что как только пошли разговоры о перемирии(которого на самом деле не будет) «дорогой брат Си» моментально начал обрезать импорт и ограничивать финансовые операции.
«Специальная военная операция протекает строго по плану, но есть нюанс — по чужому.
«Величайшего многоходовочника» затащили в такое болото, выбраться из которого самостоятельно невозможно, а помощи ждать не откуда.
«Воюй Владимир-сан, воюй родной!»
Сколько бы глупец не пытался вырваться из зависимости — он всегда будет оказываться в еще большей.
Телеграм-канал «Запретное мнение»