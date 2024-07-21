Четыре человека утонули в Беларуси в субботу
- 21.07.2024, 12:34
- 2,574
В МЧС раскрыли подробности.
Четыре человека утонули в Могилевской Гомельской областях в субботу, сообщает пресс-служба МЧС.
Вчера днем поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в Соже по улице Гастелло в Кричеве. Работники МЧС извлекли тело пенсионерки из воды.
Мужчина 1998 года рождения утонул в озере Цыкуновское возле деревни Цыкуны Гомельского района.
Еще двое мужчин 1972 и 1982 годов рождения утонули в озере Колосовское на улице Мелиораторов в Быхове.