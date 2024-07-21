Четыре человека утонули в Беларуси в субботу 21.07.2024, 12:34

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В МЧС раскрыли подробности.

Четыре человека утонули в Могилевской Гомельской областях в субботу, сообщает пресс-служба МЧС.

Вчера днем поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в Соже по улице Гастелло в Кричеве. Работники МЧС извлекли тело пенсионерки из воды.

Мужчина 1998 года рождения утонул в озере Цыкуновское возле деревни Цыкуны Гомельского района.

Еще двое мужчин 1972 и 1982 годов рождения утонули в озере Колосовское на улице Мелиораторов в Быхове.

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