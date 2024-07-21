закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Четыре человека утонули в Беларуси в субботу

  • 21.07.2024, 12:34
  • 2,574
Четыре человека утонули в Беларуси в субботу

В МЧС раскрыли подробности.

Четыре человека утонули в Могилевской Гомельской областях в субботу, сообщает пресс-служба МЧС.

Вчера днем поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в Соже по улице Гастелло в Кричеве. Работники МЧС извлекли тело пенсионерки из воды.

Мужчина 1998 года рождения утонул в озере Цыкуновское возле деревни Цыкуны Гомельского района.

Еще двое мужчин 1972 и 1982 годов рождения утонули в озере Колосовское на улице Мелиораторов в Быхове.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников