Кого из белорусов не допустят до экзамена, а кому и не нужно сдавать теорию в ГАИ? 21.07.2024, 12:50

2,594

Инспектор рассказал о новшествах в законе о дорожном движении.

В Беларуси с 6 июля вступили в силу некоторые положения обновленного закона о дорожном движении. В ГАИ рассказали об основных изменениях для желающих получить права, пишет «Минск-Новости».

Так, теперь гражданам России и Беларуси, желающим обменять водительское удостоверение, выданное в РФ, не нужно сдавать теоретический экзамен в ГАИ. Другим иностранцам в случае потери водительского документа и получения дубликата нужно будет подтверждение его выдачи в консульских учреждениях или других госорганах стран, где его выдавали.

В целом большинство изменений в законе коснулись именно сдачи экзаменов для получения прав. К примеру, некоторым могут отказать в приеме экзамена.

— Во всех экзаменационных подразделениях вводится предварительная запись для повторной попытки сдачи экзаменов. Определены основания для отказа в приеме квалификационного испытания, — пояснил старший инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора главного управления ГАИ МВД Беларуси Павел Санкевич. — Оно не будет проводиться, если отсутствует медицинская справка, когда экзаменуемый не достиг возраста, установленного законом для сдачи квалификационного экзамена (для категорий АМ и А1 — 16 лет, для А, В, С — 18 лет, для D и Е — 21 год). А также при отсутствии документов у прошедших подготовку по единым программам подготовки водителей, в случае предоставления документов с истекшим сроком действия либо исправлениями, при наличии сведений о лишении либо об ограничении права управления транспортными средствами.

Кроме того, с 6 июля не нужно сдавать теорию тем, у кого в водительском удостоверении уже есть хотя бы одна из категорий — А, В, С — и подкатегория А1. Правда, желающим вернуть права после истечения срока их лишения (например за езду в нетрезвом виде) экзамен придется пройти.

Правила сдачи экзаменов по вождению на категорию B остались прежними, в то время как желающие водить мотоцикл теперь будут демонстрировать свои навыки управления этим транспортом перед экзаменаторами на мотоциклах с объемом двигателя более 220 см³ (раньше было 125 см³).

Тем, кто хочет получить категорию С (грузовые машины), придется сдавать экзамен на учебных грузовиках с максимально допустимой массой свыше 8 тонн.

Для получения прав категории D нужно будет сдавать вождение на автобусе, где будет не менее 23 пассажирских мест.

Для категорий C, Е экзамен теперь принимают на учебном автомобиле с максимально допустимой массой восемь тонн, с прицепом массой не менее двух тонн и расстоянием между осями не менее двух метров либо общей длиной прицепа пять метров.

Желающим сдавать экзамен на категории D, Е, придется делать это на учебном автомобиле с прицепом, который относится к категориям C, Е, либо его общая длина должна быть выше 15 метров (так называемая гармошка, предназначенная для перевозки пассажиров по городу).

Также в ГАИ отметили, что курсанты, которые учились в автошколе на машинах с механической коробкой передач, могут сдавать экзамены как на таких авто, так и на автомобилях с автоматической коробкой. Те, кто учился только на «автомате», могут сдавать вождение только на таких машинах.

Кроме того, исключили требование продолжительности экзамена по вождению (раньше это было четыре километра).

— Сейчас мы ограничиваемся выполнением основных элементов вне зависимости от продолжительности и длины дистанции, — рассказал Павел Санкевич.

Еще одно новшество — на экзамене на категорию А (мотоциклы) теперь допускается возможность сделать одну ошибку. В таком случае продолжать экзамен будут с элемента, где была допущена эта ошибка.

За выдачу прав нужно будет платить две базовые величины (80 рублей), за выдачу дубликата — три (120 рублей). Экзамен по вождению на машине стоит одну базовую (40 рублей), а на мотоцикле — 0,7 базовой величины (28 рублей).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com