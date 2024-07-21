Deep State: Бои в Донецкой области значительно обострились 7 21.07.2024, 12:58

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ВСУ пришлось отойти за село Прогресс.

Армии страны-агрессора России за последние двое суток удалось быстро переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе Донецкой области. В дальнейшем продвижении на этом направлении враг ставит перед собой две цели. Захватчики надеются выйти на трассу, которая соединяет Покровск с Константиновкой. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их словам, бои на подступах к Прогрессу начались еще в последние дни апреля этого года и фактически последние три месяца Силам обороны удавалось сравнительно успешно отражать вражеские атаки, хотя потери позиций периодически были.

«Полосу, которая состояла из самого села, приняла одна из пехотных бригад. Когда враг начал массированный штурм 19 июля, то почти все село было оставлено. Срочно поступила подмога из другой уже механизированной бригады, которая стала на западной улице села. 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты и её силам пришлось отойти. Теперь уже за село», - утверждают аналитики.

Отмечается, что это заставляет другую украинскую бригаду, которая стоит вдоль железной дороги, разворачивать позиции еще и на фланг. Кроме того, по их словам, существует риск окружения, а «приказа о выравнивании линии нет».

Специалисты убеждены, что дальнейшее продвижение войск РФ на Покровском направлении имеет сразу две цели.

«Во-первых, оккупанты стремятся приблизиться или перерезать трассу Покровск - Константиновка. А западнее Воздвиженки существует высота 229.0, которая тоже «манит» врага. Во-вторых, захватчики могут иметь целью движение по хребту, по которому пролегает железная дорога, с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовке. К сожалению, больше деталей сообщить не можем. Бойцы Сил обороны Украины пытаются сделать все, чтобы ни одна из целей не была реализована врагом», - отметили в DeepState.

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