Минский зоопарк просит белорусов поделиться едой

Минский зоопарк просит белорусов поделиться едой4
- 21.07.2024, 13:06
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Но с одним условием.
Черешня, кабачки, сливы, груши, яблоки, тыквы, укроп, крыжовник — минский зоопарк призвал белорусов приносить излишки урожая. Но с одним условием:
«Единственное, о чем мы просим — не привозить испорченные ягоды. Фрукты и овощи должны быть свежими!» — попросила администрация зоопарка.
Подарки для обитателей зверинца принимают в будние дни с 8:00 до 16:00. Надо идти на служебный вход со стороны улицы Уборевича.
Кстати, это не первая акция зоопарка, предполагающая благотворительную коллоборацию с гражданами. Такие акции проводятся и осенью, когда белорусы готовы поделиться картошкой, капустой, морковкой, кукурузой и другими овощами, выращенными на дачах и огородах.