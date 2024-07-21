Трамп заявил, что получил «прекрасное послание» от Си Цзиньпина

Трамп заявил, что получил «прекрасное послание» от Си Цзиньпина7
- 21.07.2024, 13:14
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Глава КНР сделал это после покушения на кандидата в президенты США.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что после покушения на прошлой неделе получил послание от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает Reuters.
«(Си) написал мне прекрасную записку на днях, когда услышал о том, что произошло», — сказал Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Мичиган, которое стало первым для него после пережитого покушения.
Трамп рассказал о послании от Си во время обсуждения своей экономической политики в отношении Китая во времена своего президентства.
«Я очень хорошо ладил с президентом Си», — сказал экс-президент США.
Во время своего выступления Трамп также упоминал послания от других мировых лидеров после покушения.
Трамп во время выступления в Мичигане резко раскритиковал своих политических оппонентов. После призыва к национальному единству в начале недели он вернулся к «привычной предвыборной тактике» — использованию оскорбительной лексики для атаки на демократов, написало агентство Reuters.