«Система имеет свойство ломаться» 7 21.07.2024, 13:22

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Власти странно ответили минчанам на жалобы на духоту в общественном транспорте.

Жители Минска стали жаловаться городским властям на духоту в общественном транспорте.

По мнению многих, не во всех единицах подвижного состава есть кондиционеры. А если и есть, то не всегда эффективны в жару.

Как пишут «Минск-Новости», представители «Минсктранса» и других ведомств проверили исправность работы систем охлаждения воздуха в автобусах и троллейбусах. Они сделали заключения по итогам инспекции.

Система иногда ломается

Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович подчеркнул, что «выпустить транспортное средство на линию с полной уверенностью в том, что кондиционер на постоянной основе будет исправно работать, невозможно».

«Система имеет свойство ломаться», – отметил он.

При этом Супранович заверил, что перевозчик всегда старается заменить проблемную единицу техники на другую до устранения неполадок.

Пассажиры тоже виноваты

Исправность работы кондиционеров отслеживается сотрудниками технической службы «Минсктранса». Там отметили, что зачастую и пассажиры виноваты в том, что в салоне транспортного средства душно, потому что при включенном кондиционере начинают открывать форточки.

Но прибегать к этим мерам, по словам специалистов, нет никакого смысла. Это равносильно тому, чтобы открывать холодильник в попытках охладить комнату.

Будет ли весь транспорт с кондиционерами?

Что касается отсутствия кондиционера как такового во многих транспортных единицах, то власти Минска не против исправить проблему, но на это нужны большие деньги.

«Когда система охлаждения в салоне изначально не была предусмотрена заводом-изготовителем, доработать модель не получится. А обновить весь транспорт в городе, чтобы каждая из единиц была укомплектована кондиционером, это очень серьезная нагрузка на бюджет», – сказал Юрий Супранович.

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