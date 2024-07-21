Декорация заваливается

Декорация заваливается1
- Александр Невзоров
- 21.07.2024, 13:30
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А пещерники тоскуют по родным каменным зубилам.
Русские (статистически) действительно готовы жить без «ютубов и интернетов», полностью лишиться всякой связи с Западным миром, да и вообще, «переквалифицироваться в управдомы» во всех смыслах этого слова.
Некий процент позерства в этих заявлениях есть, но этот процент невелик.
Преимущественно, готовность расстаться с цивилизацией Запада - вполне искренняя. Она, как была «чужой и враждебной», так и осталась.
Напомню, что и навязана эта культура была силой и дикими репрессиями Петра. Тому взбрело в голову срочно перекрасить черную пещеру России в европейские цвета и «сменить в ней интерьерчик».
Получилась, разумеется, просто декорация.
А пещерники - остались пещерниками. Они тоскуют по родным каменным зубилам, шерсти и вони. Отсюда и вечная диктатура, кровища и пещерный беспредел власти.
Сейчас декорация опять кренится, заваливается и может, наконец, развалиться окончательно.
Александр Невзоров, «Телеграм»