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Декорация заваливается

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  • Александр Невзоров
  • 21.07.2024, 13:30
  • 2,692
Декорация заваливается

А пещерники тоскуют по родным каменным зубилам.

Русские (статистически) действительно готовы жить без «ютубов и интернетов», полностью лишиться всякой связи с Западным миром, да и вообще, «переквалифицироваться в управдомы» во всех смыслах этого слова.

Некий процент позерства в этих заявлениях есть, но этот процент невелик.

Преимущественно, готовность расстаться с цивилизацией Запада - вполне искренняя. Она, как была «чужой и враждебной», так и осталась.

Напомню, что и навязана эта культура была силой и дикими репрессиями Петра. Тому взбрело в голову срочно перекрасить черную пещеру России в европейские цвета и «сменить в ней интерьерчик».

Получилась, разумеется, просто декорация.

А пещерники - остались пещерниками. Они тоскуют по родным каменным зубилам, шерсти и вони. Отсюда и вечная диктатура, кровища и пещерный беспредел власти.

Сейчас декорация опять кренится, заваливается и может, наконец, развалиться окончательно.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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