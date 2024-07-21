Белорусский доброволец Дмитрий Рубашевский посмертно награжден орденом «Хрест Героя»
- 21.07.2024, 13:54
Ранее белорус получил награды от Зеленского и Залужного.
Белорусский доброволец Дмитрий Рубашевский посмертно награжден орденом «Хрест Героя», об этом пишет телеграм-канал благотворительного фонда «Вільна Білорусь».
Орден торжественно вручили семье добровольца — жене и дочери. Церемония награждения прошла в Гарнизонном храме Львова.
Дмитрий Рубашевский погиб 12 апреля 2022 года во время боев в Луганской области. Он был в составе ротной тактической группы, которая совершала вылазки в тыл российской армии.
Дмитрий родился в Бресте, стал добровольцем в 2015 году. Получил общественную награду «Народный герой Украины» за оборону шахты «Бутовка» в Донецкой области, посмертно получил от Владимира Зеленского орден «За мужество». Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посмертно наградил его «Хрестом Хоробрих».