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Белорусский доброволец Дмитрий Рубашевский посмертно награжден орденом «Хрест Героя»

  • 21.07.2024, 13:54
Белорусский доброволец Дмитрий Рубашевский посмертно награжден орденом «Хрест Героя»

Ранее белорус получил награды от Зеленского и Залужного.

Белорусский доброволец Дмитрий Рубашевский посмертно награжден орденом «Хрест Героя», об этом пишет телеграм-канал благотворительного фонда «Вільна Білорусь».

Орден торжественно вручили семье добровольца — жене и дочери. Церемония награждения прошла в Гарнизонном храме Львова.

Дмитрий Рубашевский погиб 12 апреля 2022 года во время боев в Луганской области. Он был в составе ротной тактической группы, которая совершала вылазки в тыл российской армии.

Дмитрий родился в Бресте, стал добровольцем в 2015 году. Получил общественную награду «Народный герой Украины» за оборону шахты «Бутовка» в Донецкой области, посмертно получил от Владимира Зеленского орден «За мужество». Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посмертно наградил его «Хрестом Хоробрих».

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