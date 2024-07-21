«Найти общий язык с белорусами было непросто» 1 21.07.2024, 14:09

Девушка прошла пол-Беларуси пешком с рюкзаком на плечах и рассказала свою историю.

Совсем недавно белоруска Аня вернулась из двухлетлетней кругосветки и сразу отправилась в новое путешествие, на этот раз пешком по Беларуси. CityDog.io поговорил с девушкой о том, чем отличаются африканские дороги от белорусских и как бесплатно найти крышу над головой.

План был таким: пройти полстраны пешком, ночуя в домах у местных жителей, чтобы по итогу оказаться дома у родителей. Маршрут у Ани начинался в Минске. Конечная точка – Чаусы, город, где живут родители девушки. Все путешествие у нее заняло 11 дней.

В рюкзаке: металлическая кружка, примус и газ – набор для варки кофе. Из вещей: белье, пара футболок, рубашка, водонепроницаемые штаны и теплая кофта – примерно такой же набор был у нее и в кругосветке.

– Маршрут я строила при помощи своего друга, кандидата исторических наук, – рассказывает Аня. – Он настоящий профессионал своего дела, и без него маршрут был бы намного более скудным на крутые локации. Сначала я даже немного огорчилась, погуглив, что можно посмотреть в восточной части страны, и подумала, что там нечего делать. Но благодаря своему другу я составила интересный план.

По итогу карта моего похода выглядела как биение сердца. Я двигалась вверх-вниз, не следуя основным трассам. Это позволило мне за 11 дней увидеть гораздо больше, чем если бы я просто шла по прямой дороге.

Из крупных городов я посетила Червень, Белыничи и Могилев. Кроме них я проходила совсем маленькие деревушки, порой состоящие из десяти домов. Иногда были полностью заброшенные деревни, с домами с выбитыми окнами. Было удивительно представлять, как раньше здесь кипела жизнь, что люди тут ходили за водой и готовили еду.

– В своих видео ты показывала, что по дороге клеила в разных местах небольшие стикеры в виде белочек. Что это означает и почему выбрала именно этого зверька?

– Белочки – мое тотемное животное, меня так называли в детстве. Моя фамилия созвучна с этим зверьком, поэтому я решила использовать это слово как свой никнейм.

Теги я сделала, чтобы визуализировать свой маршрут для других путешественников или для себя в будущем. Ими я отмечала места, где спала, ела, а еще если видела красивые рощицы и поля. Возможно, через время я по ним сделаю гайд и выпущу его в народ, чтобы люди могли использовать его для походов.

О безопасности: «Чувствовала, что со мной ничего плохого не случится»

– Я стопроцентно чувствовала себя более безопасно, чем в кругосветке. Помню, когда я прилетела в Минск, то спустилась в метро, держа телефон между пальцами. Инстинкт самосохранения сразу заставил меня автоматически прижать его ближе к телу, как я привыкла делать в Африке. Я сразу же одернула себя: «Стоп, я же больше не в Африке». Здесь можно было расслабиться и не беспокоиться о подобных вещах.

В Беларуси я могла спокойно поставить телефон на штатив, отойти на пару метров и сделать селфи. Это невозможно в некоторых африканских городах, где телефон могли бы сразу же украсть. Здесь можно было гулять ночью, не опасаясь за свою безопасность. Я чувствовала себя очень защищенной.

Иногда я даже больше волновалась о том, как люди будут воспринимать меня, когда я подходила к ним с просьбой о ночлеге. Ведь я, по сути, была незнакомкой, которая вдруг появляется на пороге и просит приюта. Это я для них непонятный Бармалей, который вламывается в их дом. Это был момент, когда я больше беспокоилась о том, как они отреагируют, нежели о собственной безопасности.

О ночевках у местных: «Я была туристкой, поэтому мне было важно понять, как живут люди, чем увлекаются»

За все 11 дней Аня три раза останавливалась в гостиницах и шесть раз ночевала в домах обычных людей, которых встречала по пути в Чаусы. Девушка рассказывает, что изначально хотела по максимуму общаться с местными, но не всегда это удавалось – по большей части из-за менталитета людей.

– Найти общий язык с местными было непросто. Беларусы – это не улыбчивые и открытые испанцы или итальянцы, которые сразу улыбаются тебе, целуют даже на первой встрече. Здесь же все по-другому. Когда навстречу идет суровый и грозный белорус, кажется, что у него сегодня случилось что-то ужасное.

Когда я начинала разговор, мне часто бурчали что-то недружелюбное в ответ. Однако постепенно, вопрос за вопросом, люди начинали раскрываться. Я старалась быть дружелюбной и улыбчивой, пыталась вывести человека на позитивное общение. И по чуть-чуть люди становились такими же открытыми, как те же испанцы. Это действительно удивительно – изначально строгий человек становился теплее и радушнее.

По итогу люди помогали не потому, что это было необходимо, а потому что я их располагала к себе. Смысл был в том, чтобы пообщаться с людьми, узнать их, увидеть страну. Меня не было в Беларуси два года, поэтому в этом походе я была своего рода туристкой, старалась обращать внимание на вещи, которые раньше не замечала, и пыталась жить с местными, чтобы понять их жизнь, интересы, еду и отношение к миру.

Меня часто спрашивали, не убили ли меня в кругосветке, не изнасиловали ли. Это ярко показывает, что у наших людей есть представление о мире как о месте, полном опасностей. Я старалась объяснять, что в мире много хороших людей, готовых в любой момент помочь тебе.

Одна из самых запоминающихся остановок была в первый же день моего путешествия, в маленьком селе Магаровка. Я обошла несколько домов, и все мне отказали в ночлеге. В последнем доме меня приютила женщина, настоящая травница по имени Полина. Это была настоящая белорусская изба с рушниками, иконами и печкой. Я была в восторге от возможности увидеть эту белорусскую классику.

Полина согласилась меня принять после звонка другой женщины из деревни. Мы провели чудесный вечер вместе, пили чай с васильками, ели домашний хлеб, собирали ягоды в огороде. Спала я на настоящей деревенской кровати с тяжелым одеялом и подушкой, украшенной салфеточками, как у моей бабушки. Было хорошо.

Каждый раз, когда я пыталась найти ночлег у местных жителей, я старалась проявлять инициативу. В больших городах это не всегда получалось, там люди больше заняты своими делами и не готовы впускать к себе в дом чужого человека, как в деревнях.

В городах в ответ на вопрос: «Где у вас можно остановиться?» мне указывали на ближайшие гостиницы. Это нормальная реакция, я особо и не ожидала положительных ответов на мои просьбы. Я никогда не жду, что мне кто-то что-то должен. Но мне было интересно, как люди будут реагировать и взаимодействовать со мной. В этом и был смысл моего путешествия.

Например, одна из остановок была в Рованичах. Там все произошло очень быстро: меня практически сразу направили к женщине, которая работала в магазине. Сказали, она точно подскажет, у кого можно переночевать. Я подошла к ней, когда она уже закрывала магазин. Сначала она отнеслась ко мне с недоверием, но, когда услышала про мой путь к родителям, пригласила меня к себе домой.

В конце вечера она уже называла меня Анькой и закармливала домашней едой. Я даже спала вместе с ее дочерью в одной комнате.

Последняя ночь моего путешествия тоже была особенной. В тот вечер я решила растянуть удовольствие и подольше насладиться закатом. Когда стемнело, я оказалась одна посреди пустой деревни. Двенадцать часов ночи в деревне, все местные жители уже спят, и нигде не горит свет. Это был, наверное, единственный момент, когда за все время моего путешествия мне стало немного боязно. И вот нашла я домик с горящим светом, подошла и постучалась. Честно говоря, если бы дверь открыл мужчина, я бы, наверное, не стала сразу спрашивать о ночлеге, а сначала уточнила, где можно безопасно переночевать. Но мне открыли две женщины с длинными русыми волосами, в ночнушках. Картинка словно из Купальской ночи.

Там не получилось найти место для ночлега, и меня отправили к мужчине, живущему по соседству. Я разбудила его, сразу с порога спросив, есть ли у него место для меня. Он указал на диван, на который я сразу же легла и заснула. Проснулась рано утром от того, что он тряс меня за плечо: ему нужно было идти на работу.

Это было необычное приключение. Потом в магазине я узнала его имя и теперь, если буду проезжать мимо, обязательно загляну в гости, чтобы передать привет.

Одна из остановок – женский монастырь: «Я захожу в храмы в каждой стране, в которой бываю»

– Я увлекаюсь религиями, мне интересно изучать религию как институт, а также ее взаимосвязь с обществом. Я люблю исследовать, как наши устои и представления о мире берут корни из религиозных верований. Именно поэтому в каждой стране, где я бываю, я хожу в местные храмы.

Беларусь не стала исключением. Я заходила в костелы, монастыри, православные церкви, общалась с людьми, рассматривала все вокруг. Иногда это было очень интересно, а иногда даже смешно. Например, в одном храме мне надавали распечаток с историями о том, как американцы якобы едят детей и пьют их кровь.

В одном из монастырей у меня завязался разговор с монахиней, у которой через какое-то время я спросила, можно ли остаться на ночь. Она согласилась. Там я вместе с монахинями участвовала в вечерней молитве, а на следующий день делила трапезу по случаю церковного праздника.

О финале путешествия и встрече с родителями: «Пела песенку Мамонтенка и заливалась слезами»

– Подходя к своему дому, я ощущала, что это апогей моего путешествия. У меня очень близкие отношения с родителями, несмотря на то что я уезжала от них на два года. Момент возвращения я представляла у себя в голове много раз, но он все равно был пугающим. Я словно не хотела, чтобы это происходило в реальности. Не знаю почему.

По пути к дому я набрала букет васильков для мамы. Уже подходя к калитке, я тихонько уговаривала себя не плакать, а сама пела песенку Мамонтенка и заливалась слезами. Было волнительно видеть родной город после долгого отсутствия. Когда я шла по знакомым улицам, все напоминало мне о тренировках, школе, первой любви и друзьях.

Подходя к калитке родительского дома, я чувствовала, как сильно бьется сердце. Когда я открыла дверь, думала, что сейчас побегу к маме, но мои мышцы вдруг перестали слушаться. Я просто стояла не в силах двинуться. Мама сама подбежала и обняла меня, а я даже не могла поднять руки. Она подвела меня к папе, который стоял с бабушкой. Мы обнялись, но первые 10 минут я была в шоке, просто сидела и смотрела на них. Мама что-то готовила, папа занимался делами, а я думала, что это какой-то сон.

– А какие дальше планы?

– Сейчас я возвращаюсь в Амстердам, там у меня уже есть предложение по работе. Параллельно пробую реализовать свои идеи: развивать блог, запускать совместные проекты, связанные с путешествиями.

Иногда люди критикуют мои поездки, считая их пустой тратой времени. Но ведь каждый ищет свой смысл в жизни. Думаю, что и от моего блога может быть польза, поэтому буду продолжать его вести. Также хочу попробовать себя в предпринимательстве. Мне кажется, за время своей кругосветки и последнего путешествия я выработала все нужные навыки: способность идти на риск и проявлять настойчивость.

Я не планирую лежать на кровати и жаловаться на жизнь. Хочу заниматься активной деятельностью, помогать людям и зарабатывать деньги. Посмотрим, к чему это приведет. Уверена, все будет хорошо.

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