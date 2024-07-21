закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Найти общий язык с белорусами было непросто»

1
  • 21.07.2024, 14:09
«Найти общий язык с белорусами было непросто»

Девушка прошла пол-Беларуси пешком с рюкзаком на плечах и рассказала свою историю.

Совсем недавно белоруска Аня вернулась из двухлетлетней кругосветки и сразу отправилась в новое путешествие, на этот раз пешком по Беларуси. CityDog.io поговорил с девушкой о том, чем отличаются африканские дороги от белорусских и как бесплатно найти крышу над головой.

План был таким: пройти полстраны пешком, ночуя в домах у местных жителей, чтобы по итогу оказаться дома у родителей. Маршрут у Ани начинался в Минске. Конечная точка – Чаусы, город, где живут родители девушки. Все путешествие у нее заняло 11 дней.

В рюкзаке: металлическая кружка, примус и газ – набор для варки кофе. Из вещей: белье, пара футболок, рубашка, водонепроницаемые штаны и теплая кофта – примерно такой же набор был у нее и в кругосветке.

– Маршрут я строила при помощи своего друга, кандидата исторических наук, – рассказывает Аня. – Он настоящий профессионал своего дела, и без него маршрут был бы намного более скудным на крутые локации. Сначала я даже немного огорчилась, погуглив, что можно посмотреть в восточной части страны, и подумала, что там нечего делать. Но благодаря своему другу я составила интересный план.

По итогу карта моего похода выглядела как биение сердца. Я двигалась вверх-вниз, не следуя основным трассам. Это позволило мне за 11 дней увидеть гораздо больше, чем если бы я просто шла по прямой дороге.

Из крупных городов я посетила Червень, Белыничи и Могилев. Кроме них я проходила совсем маленькие деревушки, порой состоящие из десяти домов. Иногда были полностью заброшенные деревни, с домами с выбитыми окнами. Было удивительно представлять, как раньше здесь кипела жизнь, что люди тут ходили за водой и готовили еду.

– В своих видео ты показывала, что по дороге клеила в разных местах небольшие стикеры в виде белочек. Что это означает и почему выбрала именно этого зверька?

– Белочки – мое тотемное животное, меня так называли в детстве. Моя фамилия созвучна с этим зверьком, поэтому я решила использовать это слово как свой никнейм.

Теги я сделала, чтобы визуализировать свой маршрут для других путешественников или для себя в будущем. Ими я отмечала места, где спала, ела, а еще если видела красивые рощицы и поля. Возможно, через время я по ним сделаю гайд и выпущу его в народ, чтобы люди могли использовать его для походов.

О безопасности: «Чувствовала, что со мной ничего плохого не случится»

– Я стопроцентно чувствовала себя более безопасно, чем в кругосветке. Помню, когда я прилетела в Минск, то спустилась в метро, держа телефон между пальцами. Инстинкт самосохранения сразу заставил меня автоматически прижать его ближе к телу, как я привыкла делать в Африке. Я сразу же одернула себя: «Стоп, я же больше не в Африке». Здесь можно было расслабиться и не беспокоиться о подобных вещах.

В Беларуси я могла спокойно поставить телефон на штатив, отойти на пару метров и сделать селфи. Это невозможно в некоторых африканских городах, где телефон могли бы сразу же украсть. Здесь можно было гулять ночью, не опасаясь за свою безопасность. Я чувствовала себя очень защищенной.

Иногда я даже больше волновалась о том, как люди будут воспринимать меня, когда я подходила к ним с просьбой о ночлеге. Ведь я, по сути, была незнакомкой, которая вдруг появляется на пороге и просит приюта. Это я для них непонятный Бармалей, который вламывается в их дом. Это был момент, когда я больше беспокоилась о том, как они отреагируют, нежели о собственной безопасности.

О ночевках у местных: «Я была туристкой, поэтому мне было важно понять, как живут люди, чем увлекаются»

За все 11 дней Аня три раза останавливалась в гостиницах и шесть раз ночевала в домах обычных людей, которых встречала по пути в Чаусы. Девушка рассказывает, что изначально хотела по максимуму общаться с местными, но не всегда это удавалось – по большей части из-за менталитета людей.

– Найти общий язык с местными было непросто. Беларусы – это не улыбчивые и открытые испанцы или итальянцы, которые сразу улыбаются тебе, целуют даже на первой встрече. Здесь же все по-другому. Когда навстречу идет суровый и грозный белорус, кажется, что у него сегодня случилось что-то ужасное.

Когда я начинала разговор, мне часто бурчали что-то недружелюбное в ответ. Однако постепенно, вопрос за вопросом, люди начинали раскрываться. Я старалась быть дружелюбной и улыбчивой, пыталась вывести человека на позитивное общение. И по чуть-чуть люди становились такими же открытыми, как те же испанцы. Это действительно удивительно – изначально строгий человек становился теплее и радушнее.

По итогу люди помогали не потому, что это было необходимо, а потому что я их располагала к себе. Смысл был в том, чтобы пообщаться с людьми, узнать их, увидеть страну. Меня не было в Беларуси два года, поэтому в этом походе я была своего рода туристкой, старалась обращать внимание на вещи, которые раньше не замечала, и пыталась жить с местными, чтобы понять их жизнь, интересы, еду и отношение к миру.

Меня часто спрашивали, не убили ли меня в кругосветке, не изнасиловали ли. Это ярко показывает, что у наших людей есть представление о мире как о месте, полном опасностей. Я старалась объяснять, что в мире много хороших людей, готовых в любой момент помочь тебе.

Одна из самых запоминающихся остановок была в первый же день моего путешествия, в маленьком селе Магаровка. Я обошла несколько домов, и все мне отказали в ночлеге. В последнем доме меня приютила женщина, настоящая травница по имени Полина. Это была настоящая белорусская изба с рушниками, иконами и печкой. Я была в восторге от возможности увидеть эту белорусскую классику.

Полина согласилась меня принять после звонка другой женщины из деревни. Мы провели чудесный вечер вместе, пили чай с васильками, ели домашний хлеб, собирали ягоды в огороде. Спала я на настоящей деревенской кровати с тяжелым одеялом и подушкой, украшенной салфеточками, как у моей бабушки. Было хорошо.

Каждый раз, когда я пыталась найти ночлег у местных жителей, я старалась проявлять инициативу. В больших городах это не всегда получалось, там люди больше заняты своими делами и не готовы впускать к себе в дом чужого человека, как в деревнях.

В городах в ответ на вопрос: «Где у вас можно остановиться?» мне указывали на ближайшие гостиницы. Это нормальная реакция, я особо и не ожидала положительных ответов на мои просьбы. Я никогда не жду, что мне кто-то что-то должен. Но мне было интересно, как люди будут реагировать и взаимодействовать со мной. В этом и был смысл моего путешествия.

Например, одна из остановок была в Рованичах. Там все произошло очень быстро: меня практически сразу направили к женщине, которая работала в магазине. Сказали, она точно подскажет, у кого можно переночевать. Я подошла к ней, когда она уже закрывала магазин. Сначала она отнеслась ко мне с недоверием, но, когда услышала про мой путь к родителям, пригласила меня к себе домой.

В конце вечера она уже называла меня Анькой и закармливала домашней едой. Я даже спала вместе с ее дочерью в одной комнате.

Последняя ночь моего путешествия тоже была особенной. В тот вечер я решила растянуть удовольствие и подольше насладиться закатом. Когда стемнело, я оказалась одна посреди пустой деревни. Двенадцать часов ночи в деревне, все местные жители уже спят, и нигде не горит свет. Это был, наверное, единственный момент, когда за все время моего путешествия мне стало немного боязно. И вот нашла я домик с горящим светом, подошла и постучалась. Честно говоря, если бы дверь открыл мужчина, я бы, наверное, не стала сразу спрашивать о ночлеге, а сначала уточнила, где можно безопасно переночевать. Но мне открыли две женщины с длинными русыми волосами, в ночнушках. Картинка словно из Купальской ночи.

Там не получилось найти место для ночлега, и меня отправили к мужчине, живущему по соседству. Я разбудила его, сразу с порога спросив, есть ли у него место для меня. Он указал на диван, на который я сразу же легла и заснула. Проснулась рано утром от того, что он тряс меня за плечо: ему нужно было идти на работу.

Это было необычное приключение. Потом в магазине я узнала его имя и теперь, если буду проезжать мимо, обязательно загляну в гости, чтобы передать привет.

Одна из остановок – женский монастырь: «Я захожу в храмы в каждой стране, в которой бываю»

– Я увлекаюсь религиями, мне интересно изучать религию как институт, а также ее взаимосвязь с обществом. Я люблю исследовать, как наши устои и представления о мире берут корни из религиозных верований. Именно поэтому в каждой стране, где я бываю, я хожу в местные храмы.

Беларусь не стала исключением. Я заходила в костелы, монастыри, православные церкви, общалась с людьми, рассматривала все вокруг. Иногда это было очень интересно, а иногда даже смешно. Например, в одном храме мне надавали распечаток с историями о том, как американцы якобы едят детей и пьют их кровь.

В одном из монастырей у меня завязался разговор с монахиней, у которой через какое-то время я спросила, можно ли остаться на ночь. Она согласилась. Там я вместе с монахинями участвовала в вечерней молитве, а на следующий день делила трапезу по случаю церковного праздника.

О финале путешествия и встрече с родителями: «Пела песенку Мамонтенка и заливалась слезами»

– Подходя к своему дому, я ощущала, что это апогей моего путешествия. У меня очень близкие отношения с родителями, несмотря на то что я уезжала от них на два года. Момент возвращения я представляла у себя в голове много раз, но он все равно был пугающим. Я словно не хотела, чтобы это происходило в реальности. Не знаю почему.

По пути к дому я набрала букет васильков для мамы. Уже подходя к калитке, я тихонько уговаривала себя не плакать, а сама пела песенку Мамонтенка и заливалась слезами. Было волнительно видеть родной город после долгого отсутствия. Когда я шла по знакомым улицам, все напоминало мне о тренировках, школе, первой любви и друзьях.

Подходя к калитке родительского дома, я чувствовала, как сильно бьется сердце. Когда я открыла дверь, думала, что сейчас побегу к маме, но мои мышцы вдруг перестали слушаться. Я просто стояла не в силах двинуться. Мама сама подбежала и обняла меня, а я даже не могла поднять руки. Она подвела меня к папе, который стоял с бабушкой. Мы обнялись, но первые 10 минут я была в шоке, просто сидела и смотрела на них. Мама что-то готовила, папа занимался делами, а я думала, что это какой-то сон.

– А какие дальше планы?

– Сейчас я возвращаюсь в Амстердам, там у меня уже есть предложение по работе. Параллельно пробую реализовать свои идеи: развивать блог, запускать совместные проекты, связанные с путешествиями.

Иногда люди критикуют мои поездки, считая их пустой тратой времени. Но ведь каждый ищет свой смысл в жизни. Думаю, что и от моего блога может быть польза, поэтому буду продолжать его вести. Также хочу попробовать себя в предпринимательстве. Мне кажется, за время своей кругосветки и последнего путешествия я выработала все нужные навыки: способность идти на риск и проявлять настойчивость.

Я не планирую лежать на кровати и жаловаться на жизнь. Хочу заниматься активной деятельностью, помогать людям и зарабатывать деньги. Посмотрим, к чему это приведет. Уверена, все будет хорошо.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников