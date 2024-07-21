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ВСУ разгромили штурмовую группу россиян в Серебрянском лесу

  • 21.07.2024, 14:17
  • 2,722
ВСУ разгромили штурмовую группу россиян в Серебрянском лесу

Оккупантов уничтожили прямо в окопах.

Несколько бойцов ВСУ вели неравный бой со штурмовой группой россиян в окопах, однако благодаря ударным дронам оккупанты были уничтожены.

Видео уничтожения российских захватчиков обнародовала пресс-служба 63-й ОМБр.

ВСУ удержали свою позицию в Луганской области в районе Серебрянского лесничества.

В пресс-службе воинской части рассказали, что украинские позиции удерживали несколько бойцов стрелкового батальона 115-й бригады в составе 63-й отдельной механизированной бригады. А операторы FPV-дронов атаковали пехоту армии РФ, которая уже была в окопах и пыталась захватить блиндаж ВСУ.

«Не сдали, не отступили! Несколько наших воинов вели неравное сражение против противника, который уже пролез в окопы», – отметили в бригаде.

Благодаря успешным ударам дронами штурмовая группа оккупантов была ликвидирована.

После этого украинские пехотинцы вышли из укрытия и зачистили окопы.

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