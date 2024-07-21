Комары Небензи Леонид Гозман, «Новая газета Европа»

21.07.2024, 14:08

Как Россия превратилась в заповедник глупости.

Евгений Кисин, выдающийся пианист, лауреат всего на свете, уехавший из Советского Союза в 1991 году, признан иностранным агентом. Уже и не удивляет — обычное дело.

Люди, говорят, делятся на умных и дураков, а уже дураки — на классы, нации, религии. В последнее время все больше решений и заявлений принимается именно дураками.

А в лихие девяностые людей делили на демократов и коммунистов (вариант — «красно-коричневых»). Но и это разделение уже давно не имеет предсказательной силы. По этапу может пойти и либерал, и националист. И идут! Не работает и анализ биографии:

бывшие как бы либералы («свобода лучше несвободы») точно не проигрывают бывшим и нынешним нацистам в соревновании за то, кто скажет более ужасные вещи про войну с Украиной.

Вот каковы политические взгляды (национальность, религия, жизненный путь) того человека из руководства Росгвардии, который предложил раздать пистолеты-пулеметы (не просто пистолеты, а именно что пулеметы) заместителям Председателя Центробанка РФ? Причем не просто так, а для защиты от дронов (так и вижу, как боевая дружина зампредов ЦБ дежурит на крыше, предупреждая атаку бандеровцев, а заодно сбрасывая «зажигалки»)? Так вот, неважно, какой он веры и национальности. Важно, что он кретин.

Если бы тут был какой-то тайный замысел, например, желание вооружить ЦБ перед гиперинфляцией или попытка помочь чиновникам отбиваться от возмущенного населения, или еще что-то, то это благое намерение можно было бы подать менее смешно.

А мелкочиновная дама в Волгограде, которая сказала, что жалующиеся на червей в водопроводной воде делают это по заданию Навального (информация о гибели Навального до нее, видимо, не дошла)? А тот ученый человек, который поделился с общественностью своим пониманием того, что студенты Гуманитарного университета, не желающие видеть у себя Школу имени Ильина во главе с Дугиным, действуют по заданию западных разведок в интересах Украины? А знаки всевластия на руке Путина и его лицо, повторяющееся на средневековых портретах, что в совокупности дает ему право на абсолютную власть? А выдающийся дипломат Василий Небензя с боевыми комарами?

Инсайты этих людей, принадлежащих, не забывайте, к элите российского общества, определяются не политическими взглядами, не отношением к религии и даже не только желанием понравится начальству, а прежде всего низким интеллектом (их как Буратино топором делали!) или расчетом на низкий интеллект слушателей.

Психика возникла в филогенезе как инструмент адекватного отражения сложной, многофакторной среды. Чтобы выжить, и мы, и наши предшественники на эволюционной лестнице должны видеть не придуманный мир, а реальный. Не тешить себя иллюзиями, а понимать, что происходит на самом деле. Видеть взаимосвязи явлений и не заменять не всегда приятную для нас сложность мира его ложной, хоть и успокоительной простотой и ясностью.

Но современная жизнь построена так, что некоторые люди могут делать это вполне безнаказанно. Верить в заговоры — жидо-масонские или какие-то другие. Быть убежденными в том, что американцы не были на Луне, ибо все это — Голливуд (уже и ответка есть: слышал недавно, что Гагарин в космос не летал). Они могут выводить всю сложность человеческого поведения из какого-то одного, на самом деле, вовсе не важного фактора: из национальности человека, его веры или сексуальной ориентации, объявляя этот фактор источником всего плохого либо всего хорошего.

Когда у этих людей нет власти, политической или медийной, их примитивизм может доставлять неприятности близким, но почти не вредит им самим — они собой вполне довольны — и, главное, не приводит к катастрофическим последствиям для других. А вот когда власть есть, то неадекватные представления, например, об Украине и украинцах: нет такого народа и такого языка, они не способны и не захотят сопротивляться, а оружие, если им кто его и даст, нам же и продадут, — приводит к страшной войне.

Глупость и связанная с ней примитивная картина мира встречаются повсеместно в любом народе. Но у нас волна самодовольного жлобства поднимается все выше и захватывает — уже захватила! — то, что называется высокими кабинетами. Как в школьном марксизме все объяснялось только и исключительно борьбой классов, так и сегодня на планете есть только добро (мы и восхищающиеся нами младшие братья) и зло (русофобы, ненависть к нам которых иррациональна и вечна). И как борьба классов могла завершиться только победой пролетариата в мировом масштабе, так и нынешнее противостояние не имеет других вариантов развития, кроме современного издания гитлеровского нового порядка: когда мы станем если не расой господ, но чем-то вроде того. Ну, а если нет, так зачем нам такой мир?

Несогласный с нами не может быть прав. Во-первых, он неправ, по определению, во всем: по той простой причине, что он американец, украинец, эстонец и так далее. А во-вторых, потому, что есть одна ведомая нам правда: мы ведь русские, с нами Бог.

Поэтому любые переговоры, будь то по нефти, по культуре или те, которые так активно сейчас предлагает наша власть Украине, не могут быть ничем иным, кроме переговоров о полной и безоговорочной капитуляции.

И цель наших представителей: не найти взаимовыгодное решение — будем мы еще об их выгоде думать, — а сломать или обмануть. Можем повторить!

Это все не просто политика или изображение политики, это не только наглый шантаж, рассчитанный на то, что противник дрогнет, — это психология. Это картина мира, которую сами они считают единственно правильной. Это проявление не только цинизма, моральной ущербности и прочего — это интеллектуальная дефицитарность. А тут уже можно и пистолеты-пулеметы раздавать, и объявлять в розыск (!) иностранных политических деятелей, как недавно объявили премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Запад, кстати, довольно долго умудрялся не допускать такую картину мира наверх, оставляя ее на уровне «пенсионеров за гаражами»: они там внешне не похожи на наших, но по сути такие же. Но и там примитивизм на подъеме. Последний пример — заявление вероятного будущего вице-президента США сенатора Вэнса об Украине. Он сказал, что не хочет он, мол, обманывать своих избирателей: наплевать ему, что будет с Украиной!

Это не только бравирование: мол, я думаю об Америке и только об Америке. Представление о том, что Америке выгоднее не победа Украины, а победа, наоборот, Путина, кажется лично мне ошибочным, но имеет право на существование. Но «наплевать» — это совсем другое. Это означает, что человек не видит взаимосвязи явлений, не понимает того, что будущее США определяется, в том числе, и тем, что будет с Украиной, точнее, тем, как закончится эта война.

Такой человек не желает видеть, что «враг приходит в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя». Он не хочет понимать, что, когда волна смывает мыс, меньше становится Европа, а потому колокол звонит по нему.

Американцы, конечно, без нас разберутся. Может быть, сенатор Вэнс не сам такой, а лишь хочет понравиться таким людям, — на мой взгляд, это его не красит (как и совершенный им стремительный переход от сравнения Трампа с Гитлером к его полной поддержке), но не наше дело. А вот у нас вера в простой черно-белый мир, нуждающийся соответственно в простых — а значит, ужасных! — решениях, уже стала той самой государственной идеологией, которую так долго искали и наконец нашли. А всякие там умники — так они враги. И пистолета им не дадут.

Леонид Гозман, «Новая газета Европа»

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