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Житель Гродно пытался купить телефон в интернете, а когда не получил его, то лишился еще большей суммы

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  • 21.07.2024, 14:33
  • 2,368
Житель Гродно пытался купить телефон в интернете, а когда не получил его, то лишился еще большей суммы

Белорус раскрыл подробности мошеннической схемы.

Житель Гродно заказал телефон через интернет, но не получил его, а потом еще и потерял сумму в разы больше стоимости девайса. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина обратился в милицию и рассказал, что оплатил покупку, но «представитель компании» ему сообщил, что такой модели телефона сейчас нет в наличии, поэтому ему могут вернуть деньги, а в итоге со счета гродненца списали еще больше денег.

— Через интернет-магазин был заказан мобильный телефон, но они отписались, что телефон не может быть отправлен, но он уже оплачен. Они написали, что надо обращаться к бухгалтеру, который вернет деньги. Бухгалтер сбросила ссылку, перешли по этой ссылке для получения суммы возврата, и они ввели код, который банк предоставил, и с карточки списали еще большую сумму в несколько раз, — рассказал потерпевший.

В милиции напомнили, что чтобы не стать жертвой мошенников при покупках в интернете, нужно тщательно проверять адреса интернет-магазинов и виртуальный торговых площадок, а также изучать отзывы о них.

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