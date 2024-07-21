закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названа колбаса, которую можно хранить без холодильника две недели

5
  • 21.07.2024, 14:49
  • 4,944
Названа колбаса, которую можно хранить без холодильника две недели

Лучше покупать именно ее.

Знойная жара приводит к тому, что люди начинают ущемлять себя в питании и заметно перестраивать свой рацион. Однако далеко не всегда есть в этом необходимость: сайт УНИАН рассказал, сколько хранится колбаса в вакуумной упаковке без холодильника.

Мясоеды и любители колбасы хотели бы лакомиться любимым продуктом вне зависимости от жизненных обстоятельств. Это можно сделать, но важно учесть, какие виды колбас не испортяся без рефрижератора, а также узнать и о тех, для которых низкие температуры обязательны.

К примеру, вареная колбаса, домашняя, сардельки, сосиски, ветчина и кровянка не перенесут тепла и испорятся, поэтому если вы любите именно их, то покупайте немного, чтобы съесть сразу.

Самым «удобным» продуктом в таком сегменте считается сырокопченая колбаса. Если продукт качественный и изготовлен по ГОСТу, то вы удивитесь, сколько хранится сырокопченая колбаса без холодильника - до 1-2 недель она может находиться при комнатной температуре.

Хранить ее правильно несложно - нужно достать из упаковки, заморозить в морозилке, а потом обернуть фольгой и положить в тень.

ВАЖНО: если вдруг вы заметили посторонний запах, наличие слизи или изменение цвета колбасы, ее в пищу уже употреблять нельзя.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников