Названа колбаса, которую можно хранить без холодильника две недели

Названа колбаса, которую можно хранить без холодильника две недели5
- 21.07.2024, 14:49
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Лучше покупать именно ее.
Знойная жара приводит к тому, что люди начинают ущемлять себя в питании и заметно перестраивать свой рацион. Однако далеко не всегда есть в этом необходимость: сайт УНИАН рассказал, сколько хранится колбаса в вакуумной упаковке без холодильника.
Мясоеды и любители колбасы хотели бы лакомиться любимым продуктом вне зависимости от жизненных обстоятельств. Это можно сделать, но важно учесть, какие виды колбас не испортяся без рефрижератора, а также узнать и о тех, для которых низкие температуры обязательны.
К примеру, вареная колбаса, домашняя, сардельки, сосиски, ветчина и кровянка не перенесут тепла и испорятся, поэтому если вы любите именно их, то покупайте немного, чтобы съесть сразу.
Самым «удобным» продуктом в таком сегменте считается сырокопченая колбаса. Если продукт качественный и изготовлен по ГОСТу, то вы удивитесь, сколько хранится сырокопченая колбаса без холодильника - до 1-2 недель она может находиться при комнатной температуре.
Хранить ее правильно несложно - нужно достать из упаковки, заморозить в морозилке, а потом обернуть фольгой и положить в тень.
ВАЖНО: если вдруг вы заметили посторонний запах, наличие слизи или изменение цвета колбасы, ее в пищу уже употреблять нельзя.