Названа колбаса, которую можно хранить без холодильника две недели 5 21.07.2024, 14:49

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Лучше покупать именно ее.

Знойная жара приводит к тому, что люди начинают ущемлять себя в питании и заметно перестраивать свой рацион. Однако далеко не всегда есть в этом необходимость: сайт УНИАН рассказал, сколько хранится колбаса в вакуумной упаковке без холодильника.

Мясоеды и любители колбасы хотели бы лакомиться любимым продуктом вне зависимости от жизненных обстоятельств. Это можно сделать, но важно учесть, какие виды колбас не испортяся без рефрижератора, а также узнать и о тех, для которых низкие температуры обязательны.

К примеру, вареная колбаса, домашняя, сардельки, сосиски, ветчина и кровянка не перенесут тепла и испорятся, поэтому если вы любите именно их, то покупайте немного, чтобы съесть сразу.

Самым «удобным» продуктом в таком сегменте считается сырокопченая колбаса. Если продукт качественный и изготовлен по ГОСТу, то вы удивитесь, сколько хранится сырокопченая колбаса без холодильника - до 1-2 недель она может находиться при комнатной температуре.

Хранить ее правильно несложно - нужно достать из упаковки, заморозить в морозилке, а потом обернуть фольгой и положить в тень.

ВАЖНО: если вдруг вы заметили посторонний запах, наличие слизи или изменение цвета колбасы, ее в пищу уже употреблять нельзя.

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