Скормят ли Трамп и Вэнс Россию Китаю?4
- Сергей Ильченко, «Деловая столица»
- 21.07.2024, 14:57
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Биполярный мир возвращается в невыгодном для Кремля варианте.
Съезд Республиканской партии в Милуоки в первый день своей работы официально выдвинул Дональда Трампа кандидатом в президенты США на выборах в ноябре. Кандидатом в вице-президенты, по предложению Трампа, утвержден сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.
Пересказывать биографию Вэнса нет необходимости – о ней вышло и еще выйдет множество статей. Ограничимся ключевыми моментами.
Вэнсу 39 лет, он венчурный капиталист, ветеран войны в Ираке, где служил в Корпусе морской пехоты США, и популярный писатель, описавший собственное детство в автобиографическом романе «Элегия Хиллбилли», ставшем бестселлером. Вэнс типичный self-made man, живая иллюстрация возможностей, которые открываются в США перед каждым, готовым приложить усилия, чтобы взобраться наверх. Выходец из безнадежных белых низов «Ржавого пояса», воспитанный бабушкой и дедушкой, заменивших спившуюся мать и сбежавшего отца, он стал успешным бизнесменом и политиком, превосходно вписываясь в концепцию MAGA, которую придумал и оседлал популист Трамп.
Как и положено удачливому выходцу из низов, Вэнс гибок, и готов менять позицию сообразно обстановке. В 2016 году он публично назвал Трампа идиотом, циничным говнюком и американским Гитлером, а в 2022, обнаружив, что путь в Сенат в симпатизирующем республиканцам Огайо, лежит только через поддержку Трампа, принес ему извинения и сумел наладить приемлемые отношения, а Трамп поддержал его на выборах. Впрочем, Трамп 2022, тем более, 2024 года, сильно отличается от Трампа в 2016 году.
На личном уровне Трамп обиды не забыл и при случае публично унизил Вэнса, сравняв, таким образом, счет, но на этом инцидент, вероятно, исчерпан. Отныне в силу вступают прагматичные расчеты. Вэнс для Трампа – идеальный №2 на выборах, концентрированное выражение правильности концепции MAGA. Трамп для Вэнса – локомотив, который втащит его на выборы 2028 года кандидатом в президенты от Республиканской партии. С учетом провала Байдена, которого демократы решили по-тихому слить, обрезав ему финансирование кампании, пара Трамп-Вэнс проходит в Белый дом с вероятностью близкой к 100%.
Вместе с тем, и Байден, также с практически 100%-й вероятностью, будет выдвинут кандидатом от демократов на съезде в августе, поскольку консенсус по другой кандидатуре, невозможен. Впрочем, нет и охотников вступать в гонку с нуля так поздно, обрекая себя на проигрыш. Все это подробно разбиралось в предыдущей статье.
Из любопытного о Вэнсе: его жена, Уша Чилкурси Вэнс, с которой он познакомился, учась в Йеле— дочь иммигрантов из Индии. Их детей зовут Юан, Вивек и Мирабель. Возрастание в США роли выходцев из Индии, органично вписывающихся в американское общество – интересная тема. Особенно на фоне недавнего визита в Москву Нарендры Моди, к приезду которого Путин устроил салют, ударив ракетой по Охматдету, и наградил на радостях гостя орденом.
Хотя Трамп, Вэнс и массовка MAGA, прогнувшая под себя всю республиканскую партию, очень разные, они отлично подошли друг другу. В рамках этого целого, вполне в популистском духе, и оформилась, уже окончательно, внешнеполитическая программа Трампа на его четыре года. Если Вэнс победит в 2028, а там, как знать, и в 2032, он, по-видимому, продолжит тот же курс. Иными словами, республиканский вариант внешней политики имеет шанс утвердиться надолго. Некоторые комментаторы уже назвали его «катастрофой для Украины», но это не так.
План Трампа, немного Вэнса
В отличие от Трампа, оставляющего себе максимум свободы для маневров и потому громогласно-неконкретного, Вэнс более предметен. Его высказывания конкретизируют расплывчатые обещания Трампа.
Как и Трамп, Венс – американский политик, и ему, в общем-то нет дела до Украины. Украина для него — одна из фигур на европейской и евразийской досках. Первоочередной же целью новой администрации, частью которой станет Вэнс, будет разворот к внутренним проблемам и урезание внешнеполитических расходов. В частности, расходы планируют урезать, побудив союзников США к большей активности и большим вложениям в оборону. Военный бюджет в 2% от бюджета в целом – минимальный уровень, на который должны выйти все европейские члены Альянса, и это далеко не предел.
Далее, лозунг «победы над Путиным на поле боя», с выходом на границы Украины 1991 года, может быть, и неплохой мотиватор для европейских союзников, но на практике – так себе план. Он крайне дорогой в реализации, и около половины расходов падает на США. Он чреват риском ядерной эскалации. Сам по себе выход на границы 1991 года – чисто символический акт, и не означает прочного мира, поскольку дело не в том, где пройдут границы, а в агрессивной и нацистской сути путинской России. Мобресурс Украины – не воображаемый, исходя из численности населения (кто вспомнит без Гугля, когда была последняя перепись?), а реальный, с поправкой на плохую организацию, коррупцию и усталость от войны, близок к исчерпанию, и будет вычерпан досуха раньше, чем российский хотя бы заметно обмелеет. Иными словами, Россию нужно обуздывать комплексно, сочетая военные, политические, и экономические методы, и принуждая союзников брать на себя большую часть военных расходов. В целом, это все тот же план Киссинджера, конкретизированный и переработанный в стиле MAGA.
Здесь уместно процитировать Вэнса, который в апреле опубликовал в New York Times колонку под названием «Цифры по поводу Украины не сходятся».
«Проблема Украины — это не Республиканская партия, это математика, — писал Вэнс. — Украине нужно больше солдат, чем она может найти, даже при драконовской мобилизационной политике и больше оружия, чем могут предоставить США». Если «могут» понимать не физическое наличие оружия на складах, а совокупность факторов, ограничивающих размер его поставок, то возразить Вэнсу сложно… Можно сколько угодно рассуждать о том, что коллективная военно-экономическая мощь стран Запада, помогающих Украине, превышает российскую возможности в разы и на порядок, но здесь та же штука, что и с мобресурсом. Теоретически – да, превышает. Практически, со всеми поправками, утечками, интригами, с учетом настроений избирателей и списка их приоритетов, с наличием, но чаще — отсуствием политической воли – нет.
При этом, речь идет не о сдаче Украины Путину, а об урезании амбиций Киева до реально возможного, при общем снижении военной составляющей конфликта. Вэнс писал, что Украине придется утвердить оборонительную стратегию, и как можно скорее пойти на переговоры с Россией, поняв, что «возвращение к границам 1991 года — это фантастика». Здесь он совпадает с Трампом, который заявлял, что сумеет побудить к переговорам и Украину, и Россию: первую под угрозой отказа в военной помощи, вторую – под угрозой ее резкого расширения. Тоже вариант — в конце концов, «джавелины» Украине дал именно Трамп, а Обама морозился до последнего, храня дружбу с Владимиром.
Кроме того, Трамп и Вэнс полагают, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в частности, в области производства вооружений — с тем, чтобы США уделили больше внимания азиатскому региону, и нарастающей активности Китая.
Вэнс не исключает и прагматичного диалога с Путиным. «Я никогда не называл Путина добрым и дружелюбным, — заявил он, выступая в феврале на конференции по безопасности в Мюнхене. — Но то, что он плохой парень, не означает, что мы не можем поддерживать с ним базовый дипломатический контакт на основе приоритета американских интересов. По всему миру полно плохих парней, и мне сейчас больше интересны проблемы в Восточной Азии, чем в Европе».
Что это означает практически?
Будучи безнадежно отсталой социально, и, в силу исторических обстоятельств, нереформируемой без полного разрушения, Россия исторически обречена. Она либо обрушится, как некогда СССР (как Российская Империя в 1917 – вряд ли), либо станет перчаткой на руке Китая. Обе трансформации не исключают возвращения к теме Украины в границах 1991 года. А в противостоянии с путинской Россией в ее нынешнем виде, такое возвращение технически невозможно, а с военно-политической точки зрения – бессмысленно, поскольку создаст новый клубок проблем, не решит никаких старых. Оно не нужно ни нам, на Европе, ни США, а, значит, вкладываться в эту авантюру Запад не станет, и, кстати, правильно сделает. Еще раз: в ликвидацию путинской России Западу есть смысл вложиться, а в восстановление справедливости для отдельно взятой Украины без ликвидации путинской России – не имеет смысла. В Европе многие политики этого еще не поняли, а Трамп и Вэнс – поняли, и это хорошо. Реализм в политике – это всегда хорошо.
Изрядным реалистом проявил себя при этом и Виктор Орбан, который пользуясь давней дружбой с Трампом, уже наметил себе роль неформального посредника между Белым Домом и ЕС, а также Москвой и Пекином, не смущаясь недовольством европейцев.
А европейские страны НАТО уже прорабатывают планы поддержки Украины своими силами, без помощи США, и разворачивают свой ВПК. То есть, план Трампа, пусть и без особой радости, принят, и мало-помалу реализуется.
Какая трансформация России наиболее желательна в рамках этого плана, из трех возможных вариантов: А) Все остается, более или менее, как есть; В) Россия обрушивается, превращаясь в парад новых суверенитетов; С) Россия, сменив руководство, уходит под Китай на правах вассала – примерно таких же, какие были у стран Соцлагеря под контролем Москвы. Очевидно, что последний вариант сулит Западу наименьшее количество проблем. «Коллективный Трамп» – а кроме Трампа и Вэнса в это сообщество входит вся внешнеполитическая часть трамповской команды – будущие госсекретарь, министр обороны, глава ЦРУ, бесчисленные аналитики, — так вот, коллективный Трамп не против возвращения к биполярному устройству мира, с Китаем на место сгинувшего СССР. Такой вариант биполярности обещает быть более устойчивым, чем советский, поскольку экономика Китая, в отличие от советской, не замкнута, а, напротив, глубоко интегрирована в мировую. По факту, Китай, несмотря на неомаоистские эксперименты Си и провозглашения особого, не как у людей, пути развития, остается частью Запада и корпоративного пост-Запада, экономически — уж во всяком случае. Аналог же советского блока, который Пекин собирает вокруг себя, состоит из стран, где заниматься бессмысленным прогрессорством Западу вышло бы себе дороже. И Запад охотно передаст это бремя белого человека желтому Китаю, который, прагматично работая с отсталыми странами, будет интегрировать их через себя, как через буфер, в мировую экономику. Формирование СЭВ-2, более масштабного и прочного, чем его первый вариант, идет сейчас в рамках ШОС и БРИКС. Не все страны входящие в них, прочно войдут в сферу китайского влияния, но Россия определенно войдет.
Усилит ли Китай в военном отношении формирование СЭВ-2, и, в частности, вхождение в его России? Формально да, усилит, и Пекин проводит все больше военных маневров с Москвой, стремясь и плотнее привязать ее к себе, и оценить военный потенциал сегодняшнего союзника, а завтра, возможно, противника. Но Пекин очень глубоко интегрирован в экономику Запада, а формирование СЭВ-2, включающего Россию, даст ему то, в чем он нуждается для собственной экономической стабилизации — пространство для роста. При таком раскладе война для Китая теряет смысл. В отличие от отсталой России, Китай способен успешно развиваться экономически, и решать свои проблемы в этих рамках, тем более – получив площадку для экономического подъема. Останется разве что спор с США о Тайване и спор об Украине между северным вассалом Пекина и ЕС/НАТО. Но на экономическом подъеме Китая оба они могут быть разрешены мирным путем, и к взаимной выгоде сторон.
Сможем ли мы при этом вернуть свои территории? Гарантировать – трудно, но шанс у нас будет. Тем больший, чем успешнее, не впадая в уныние от потерь, мы будем развивать то, что нам удастся отстоять. Но это уже следующий этап, по срокам, скорее всего, после 2032, или даже 2036 года.
Сергей Ильченко, «Деловая столица»