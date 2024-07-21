Рядом с Минском продается уютная дача с мебелью по хорошей цене — но есть нюанс

Рядом с Минском продается уютная дача с мебелью по хорошей цене — но есть нюанс2
- 21.07.2024, 15:05
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Дом мечты скрывает небольшой секрет.
Недалеко от Жодино, продается дача из бруса. Она двухэтажная и обставлена мебелью. Владельцы начали постройку бани, но завершить работы предстоит покупателю. Все материалы останутся после продажи. В доме есть вода, но туалет находится на улице. Сайт realt.by показал, как выглядят новая дача и участок чуть дороже 20 тысяч долларов.
Двухэтажный дом с верандой построили из бруса в 2020 году в СТ «Строитель-калюшки» — Смолевичский район. Теперь сюда удобно добираться по новой трассе. На крыше доме лежит черепица. Метраж — 50 квадратных метров.
В доме все готово для жизни: сделан ремонт, стоит техника и мебель, в том числе и новая.
На первом этаже разместилась кухня и гостиная.
На втором этаже разместилась небольшая спальня.
В дом подведена вода, есть электричество. А вот туалет находится на улице.
На участке начали возводить баню. Все материалы для нее достанутся новому владельцу.
Сам участок ухоженный, огорожен забором. Его площадь — 5,18 сотки. Тут есть зон отдыха, растут плодовые молодые деревья, кусты смородины и крыжовника, сделаны теплые грядки.
Стоимость дома — 23 400 долларов.