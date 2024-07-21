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Китай и Беларусь отработали захват аэропорта возле границы с Польшей

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  • 21.07.2024, 15:21
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Китай и Беларусь отработали захват аэропорта возле границы с Польшей

На необычную «легенду» учений обратила внимание гонконгская газета.

Китайские и белорусские войска отработали захват аэропорта в ходе совместных «антитеррористических» учений Eagle Assault (Атакующий Сокол), пишет гонконгская газета South China Morning Post.

По данным издания, учения прошли недалеко от города Брест, который находится в 28 км от границы с Украиной и Польшей.

«Белорусско-китайские воздушно-поисковые штурмовые группы отработали поиск базового лагеря условной террористической организации. А после его обнаружения совершили десантирование с вертолетов Ми-8МТВ-5», — говорится в сообщении оборонного ведомства Беларуси.

В числе прочего была отработана операция по взятию контроля над аэропортом, который по сценарию был захвачен «террористической организацией».

Газета отмечает, что прошедшие стали первыми совместными маневрами двух стран.

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