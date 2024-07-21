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Российские пропагандисты «взорвались» в прямом эфире из-за неудобного вопроса

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  • 21.07.2024, 15:29
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Российские пропагандисты «взорвались» в прямом эфире из-за неудобного вопроса

Вопрос касался возможности «попасть в рай».

В московскую студию к российским пропагандистам с радио «Комсомольская правда» позвонил слушатель, который в прямом эфире задал вопрос о том, получится ли у россиян попасть в рай после удара по детской больнице «Охматдет» и уничтожения украинских городов, включая Мариуполь и Авдеевку.

Услышав «неудобный вопрос» о действиях российских оккупантов, ведущие в ответ стали оскорблять мужчину.

На фрагмент эфира обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, по словам которого россиян моментально начинает корежить, как только неудобная для них правда о войне прорывается в эфир.

В росСМИ тщательно скрывают информацию о безжалостных бомбардировках городов Украины, поскольку россиянам правдивая информация об армии РФ неприятна и показывает, что ВС РФ действуют как военные преступники.

«Как их смешно корежит, как только в эфир прорывается правда не по сценарию. И неудивительно, ведь больше крыть нечем. Какими аргументами можно оправдать варварское уничтожение целых городов Донбасса? Только шизофреник может считать это «освобождением» нормальным и правильным», - подчеркивает Казанский.

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