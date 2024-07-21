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До +31 градуса ожидается в Беларуси в понедельник

  • 21.07.2024, 15:37
До +31 градуса ожидается в Беларуси в понедельник

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди, местами грозы и до +31 градуса на юго-западе прогнозируется в Беларуси на 22 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Синоптики предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, объявив оранжевый уровень опасности.

Завтра, 22 июля, по стране ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах - порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью от +11 до +17 градусов, максимальная днем от +23 до +29 градусов. В дневные часы по юго-западу республики максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса со знаком плюс.

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