До +31 градуса ожидается в Беларуси в понедельник
- 21.07.2024, 15:37
Пройдут кратковременные дожди.
Кратковременные дожди, местами грозы и до +31 градуса на юго-западе прогнозируется в Беларуси на 22 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Синоптики предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, объявив оранжевый уровень опасности.
Завтра, 22 июля, по стране ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах - порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью от +11 до +17 градусов, максимальная днем от +23 до +29 градусов. В дневные часы по юго-западу республики максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса со знаком плюс.