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В Индии произошла вспышка малоизученного вируса Чандипура

  • 21.07.2024, 15:40
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В Индии произошла вспышка малоизученного вируса Чандипура

Умерли 16 человек.

В штате Гуджарат на западе Индии зафиксировали 50 случаев заражения вирусом Чандипура, 16 человек погибли, заявил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель. Его слова приводит телеканал NDTV.

«Сообщения о заражении трех человек поступили из других штатов. По всему штату [Гуджарат] зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, 16 человек погибли», — сказал он.

По словам Пателя, информация о распространении вируса была передана в каждый населенный пункт и организации здравоохранения. Министр здравоохранения Гуджарата поручил провести дезинсекцию и обеспечить интенсивную терапию пациентам.

В Индии периодически происходят вспышки заболевания вирусом Чандипура. Так, в 2003 году им заразились 329 детей, из них 183 случая обернулись летальным исходом.

В сентябре 2023 года в Индии произошла вспышка вируса нипах, от которого погибли два человека, еще сотни оказались заражены. Заболевание передается от животного к человеку, вызывает отек мозга и приводит к смерти в 40–70% случаев.

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