Крутой: Господь послал ураган, чтобы Лукашенко порадовался, что созданная им система устояла 21.07.2024, 15:53

Такого мнения главы лукашенковской администрации не выдержало даже пропагандистское издание.

Такого мнения нового главы лукашенковской администрации Дмитрия Крутого не выдержало даже издание «СБ. Беларусь сегодня» — эти слова убрали, передает «Наша Нiва».

— В пятницу, 19 июля, наш лидер Александр Лукашенко спрашивал, за что Господь послал Беларуси такое испытание в виде урагана. Ответ очень прост. Возможно, это для того, чтобы президент порадовался, что созданная им за 30 лет система выстояла, выдержала. Несмотря на выявленные точечные проблемные вопросы, никаких критических последствий не произошло. Наши люди тоже большие молодцы. Никакой паники, все спокойно, и поэтому специалисты делают свою работу. Здорово, что вот у нас создана такая система, можем справиться с любыми вызовами. Страна работает и развивается в правильном направлении! — сказал глава администрации Дмитрий Крутой во время визита в Могилевскую область.

Позже слова о радости диктатора по поводу урагана издание убрало, но они сохранились в кэше.

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