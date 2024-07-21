В Беларуси прошел фестиваль «Наш Грюнвальд» 21.07.2024, 16:04

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Фото: onliner.by

Фоторепортаж.

Шлемы сверкают на солнце, щиты с гербами возвышаются над толпой, а звуки мечей и боевых кличей погружают гостей в атмосферу средневековой Европы. Воссозданные с потрясающей точностью доспехи, элегантные дамы в бархатных платьях, яркие турниры и мастер-классы по старинным ремеслам — все это можно увидеть в фоторепортаже «Онлайнера» с одного из самых масштабных исторических фестивалей — «Наш Грюнвальд». По традиции в центре исторического блока — реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы.

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