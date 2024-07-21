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Отдел образования Щучинского района выставил на торги необычный лот

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  • 21.07.2024, 16:22
  • 3,180
Отдел образования Щучинского района выставил на торги необычный лот

Фотофакт.

Белорусы могут купить статую Владимира Ленина, которая изображает его в детском возрасте. Такой лот появился на сайте Госкомитета по имуществу, пишет Hrodna.life.

Статуя находится в агрогородке Большое Можейково в Щучинском районе. Раньше этот памятник стоял на территории детского сада-школы.

Продавец — отдел образования Щучинского райисполкома. Стоимость маленького Ленина пока не объявлена.

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