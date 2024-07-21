Белорусы оказались лучшими в математике в Европе 6 21.07.2024, 16:34

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Наши школьники завоевали шесть медалей.

На Международной математической олимпиаде белорусские школьники заняли пятое место, уступив лишь представителям стран Азии и США, передает «Наша Нiва».

65-я Международная математическая олимпиада прошла в городе Бат (Великобритания). Ежегодное соревнование среди школьников по математике проводится с 1959 года, что делает ее старейшей из международных предметных олимпиад.

В этом году сборная Беларуси заняла пятое место в общекомандном зачете, что является лучшим результатом для страны на подобных соревнованиях. Белорусские школьники обошли сборные всех европейской стран, уступив лишь командам Индии, Южной Кореи, Китая и США.

В прошлом году белорусская команда занимала лишь 17 место.

Школьники из разных уголков Беларуси завоевали шесть медалей: золото взяли ученики гимназии № 41 г. Минска Михаил Райхман и Матвей Вылегжанин, ученик гимназии № 2 г. Витебска Иван Коршунов и ученик гимназии № 51 г. Гомеля Павел Титов. Бронзовые медали получили ученики гимназии № 2 г. Витебска Матвей Арещенко и Максим Монастырский.

Из соседей ближе всех оказалась команда Польши, занявшая 9-е место.

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