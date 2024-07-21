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В России начался дефицит бензина

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  • 21.07.2024, 17:04
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В России начался дефицит бензина

Выпуск топлива в стране упал до минимумов за два года.

Российский рынок топливный рынок столкнулся с нехваткой бензина Аи-95 после серии ударов Украины по нефтеперабатывающих заводам, из-за которых выпуск топлива в стране упал до минимумов за два года, передает The Moscow Times.

Дефицит Аи-95 на биржевых торгах топливом принял хронический характер, рассказали Reuters трейдеры и участники рынка. Из-за нехватки оптовых партий цены на бензин стремительно растут и в конце прошлой недели приблизились к рекордам топливного кризиса прошлой осени.

На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже котировки «Премиум 95» 19 июля достигли 73 605 рублей за тонну, а с начала лета взлетели на 44%, или 22,5 тысячи рублей.

«'Пятого' просто не хватает на всех», — жалуется один из трейдеров. По его словам, на рынке возник «ажиотаж», потому что вскоре начнутся осенние ремонты на НПЗ, и дефицит может усугубиться.

По словам источников Reuters, у нефтезаводов сейчас нет свободных объемов, которые можно было бы направить на рынок, чтобы сбить цены.

По данным Bloomberg, объемы переработки нефти в России в июне стали самыми низкими с 2022 года после того, как в конце мая встали два крупных НПЗ «Роснефти» — Туапсинский и Комсомольский. Первый из них второй раз с начала года подвергся атаке украинских дронов, из-за которых уже останавливал производство зимой. Тогда на восстановление завода от пожара ушло больше трех месяцев.

Всего в июне простаивало 15,5% мощностей российских НПЗ, или 4,1 млн тонн — вдвое больше, чем в мае, подсчитал Reuters. Официальная оперативная статистика по выпуску НПЗ с конца мая засекречена: Минэнерго перестало предоставлять еженедельные данные в Росстат, ссылаясь на «геополитическую ситуацию» и необходимость защитить рынок от угрозы «манипуляций».

«В конце июля несколько заводов вернутся в работу», — говорит источник Reuters, добавляя, впрочем, что осенью снова ожидается падение производства из-за сезонной профилактики на НПЗ.

Бензин Аи-92 также растет в цене, хотя и медленнее: с начала июня он подорожал на бирже на 23%. В результате разница между стоимостью Аи-92 и Аи-95 впервые в истории превысила 15 тысяч рублей за тоннy.

Проблему признают в правительстве. «Напрягла ситуация по 95-му (автобензину»), — заявил 16 июля в кулуарах Кавказского инвестиционного форума вице-премьер Александр Новак. Причина, признал он, — в «ремонтной кампании», которую проводят нефтезаводы. С сентября власти планирует вновь запретить вывозить бензин на экспорт, опасаясь повторения кризиса прошлого года, когда экономика осталась без топлива в разгар уборки урожая.

Источники Reuters связывают нехватку Аи-95 еще и с тем, что спрос на него заметно вырос в последние годы, а НПЗ, отрезанные санкциями от иностранных технологий, оказались не готовы нарастить его выпуск.

«Несколько лет назад на литр 'пятого' продавали три литра 'второго'. Теперь соотношение два к трем даже на заправках в глухих районах области. АЗС на трассах в сторону Москвы поровну второй и пятый, летом пятого даже больше могут продавать», — рассказал владелец сети АЗС в Центральном ФО.

Технические специалисты обращают внимание на то, что невозможно безболезненно нарастить выпуск Аи-95 вместо Аи-95. «В этом случае выпуск Аи-92 сократится больше, чем прибавится Аи-95, — объясняет технолог одно из НПЗ. — При неизменном пуле бензиновых компонентов общий выпуск автобензина снижается при увеличении доли продукта с более высоким октаном».

Происходящее в российской отрасли нефтепеработки — это отложенный эффект санкций, считает независимый нефтегазовый эксперт Кирилл Родинонов. Хорошего решения у властей нет, считает он: нарастить выпуск не получится, пока действуют санкции на ввоз оборудования для НПЗ и продолжаются атаки дронов.

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