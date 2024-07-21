В Беларуси могут запретить продажу сувенирных денег 21.07.2024, 17:09

Почему?

Поддельные купюры имеют как сходства, так и существенные отличия от подлинных денежных знаков Нацбанка.

Сувенирные банкноты содержат надписи «дублёў», «цублёў», «souvenir money of Belarus» и другие. По данным МВД, за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано 340 случаев сбыта таких подделок. Из них 132 случая касаются банкнотоподобных изделий, имитирующих белорусские рубли.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, кассиры торговых объектов не всегда обращают внимание на элементы защиты национальной валюты.

МВД инициировало запрет на продажу таких изделий на различных торговых площадках и объектах. Ведомство призывает граждан проявлять бдительность и внимательность при расчетах наличными деньгами.

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