Зеленский о Путине: Я не считаю, что он очень умный 21.07.2024, 17:38

Президент Украины назвал российского диктатора «прагматичным убийцей».

Владимир Путин очень любит власть, и это не очень разумно. Такое мнение в интервью, опубликованном 20 июля на YouTube-канале «BBC News Україна», высказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Это очень примитивно – цепляться всем, чем ты можешь. Он цепляется количеством замученных людей в Украине, а до этого была Чечня, а после была Грузия, Абхазия и много разных конфликтов […] Массовые убийства, пытки ради того, чтобы держаться во власти, – подчеркнул Зеленский. – Даже если ты хочешь удержать свою власть, надо научиться делать это без жертв. И поэтому я не считаю, что он очень умный. Он – безжалостный. А не очень умный и безжалостный – это еще опаснее. Поэтому я считаю его опасным».

По словам президента, хотя Путин ничего не выполняет, а «отдает приказы», это «не освобождает его от ответственности».

«Я не считаю, что у убийц есть какие-то особенности. Это не о таланте [...]. Мы говорим об убийцах. Они разные. Есть эмоциональные, а есть очень прагматичные. Я бы сказал, что он – прагматичный убийца», – указал Зеленский.

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