В местах отдыха Минска появилась конная милиция 10 21.07.2024, 17:50

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Фотофакт.

Минчане и гости города с интересом наблюдали за нарядом кавалерийской группы роты ППСМ Центрального РУВД Минска, который нес службу в парках Янки Купалы и Горького, а также вдоль проспекта Независимости, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Милиционеры следили за правопорядком. Сообщается, что если необходимо провести профилактическую беседу или произвести задержание правонарушителя, они могут спешиться или перевести лошадь на рысь.

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