Минские автостоянки подорожают

Минские автостоянки подорожают2
- 21.07.2024, 18:11
До 49 рублей в месяц.
В государственном объединение «Гаражи, автостоянки и парковки» сообщили об изменении тарифов с 1 августа 2024 года.
С 1 августа повышаются тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».
«Месячный тариф (базовый) по хранению транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) устанавливается в размере 49 рублей», - говорится в сообщении.