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Минские автостоянки подорожают

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  • 21.07.2024, 18:11
Минские автостоянки подорожают

До 49 рублей в месяц.

В государственном объединение «Гаражи, автостоянки и парковки» сообщили об изменении тарифов с 1 августа 2024 года.

С 1 августа повышаются тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».

«Месячный тариф (базовый) по хранению транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) устанавливается в размере 49 рублей», - говорится в сообщении.

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