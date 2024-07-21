Украинские защитники уничтожили вражескую бронетехнику вместе с экипажем
21.07.2024, 18:18
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Двухэтажный мангал на российском танке-сарае не уберег оккупантов от удара украинских бойцов.
Бронетехника была обездвижена, экипаж хотел спасаться, но прямо по дороге был накрыт огнем артиллерии. Отработали по технике оккупантов воины 33-й отдельной механизированной бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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