Украинские защитники уничтожили вражескую бронетехнику вместе с экипажем 21.07.2024, 18:18

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Двухэтажный мангал на российском танке-сарае не уберег оккупантов от удара украинских бойцов.

Бронетехника была обездвижена, экипаж хотел спасаться, но прямо по дороге был накрыт огнем артиллерии. Отработали по технике оккупантов воины 33-й отдельной механизированной бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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