закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские защитники уничтожили вражескую бронетехнику вместе с экипажем

  • 21.07.2024, 18:18
  • 1,316
Украинские защитники уничтожили вражескую бронетехнику вместе с экипажем

Видео.

Двухэтажный мангал на российском танке-сарае не уберег оккупантов от удара украинских бойцов.

Бронетехника была обездвижена, экипаж хотел спасаться, но прямо по дороге был накрыт огнем артиллерии. Отработали по технике оккупантов воины 33-й отдельной механизированной бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников