Потери России за время ее наступления на Харьковщине составили 20 тысяч убитыми
- 21.07.2024, 18:49
Об этом сообщил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что потери российских оккупантов убитыми за время их наступления в Харьковской области в 2024 году составили около 20 тысяч.
«Россия действительно начала прорыв на Харьков, ее целью была оккупация города, в котором живет 1,5 миллиона человек… Но мы остановили это наступление, их наступление провалилось, и это факт. Они зашли, максимальная была точка углубления от границы 10 километров, мы их остановили. Около 20 тысяч человек их погибли. Этого им стоили эти села. Да, села, они в этой серой зоне, серая не потому, что мы определили, что она серая, или россияне. Нет, она просто обстреливалась, и там люди были вывезены заранее», — заявил Зеленский в интервью ВВС, которое вышло 21 июля, комментируя российское наступление в Харьковской области.
Президент Украины также заверил, что, когда украинская армия получит укомплектованные резервы, она восстановит положение.