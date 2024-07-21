Евросоюз заявил о необходимости воссоединения Кипра
- 21.07.2024, 19:09
На основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.
Евросоюз призвал к объединению усилий для достижения справедливого, всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования проблемы разделенного Кипра на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.
Cоответствующее заявление опубликовала Европейская служба внешних дел.
Евросоюз опубликовал заявление по случаю 50-й годовщины операции Турции на острове.
«Сегодня Кипр, государство-член ЕС, остается разделенным, что имеет далеко идущие последствия, в первую очередь, для народа Кипра.
Насильственное разделение никогда не может быть решением. Надежда на лучшее будущее, на объединенный Кипр, все еще существует», – говорится в заявлении.
ЕС отметил, что в контексте усилий под руководством ООН все заинтересованные стороны, в частности две кипрские общины, «срочно нуждаются в настоящей приверженности» к мирному урегулированию на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
«На фоне широких геополитических сдвигов и кризисов мы должны объединить усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы в рамках ООН на благо всего народа Кипра, а также для стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье», – говорится в сообщении.