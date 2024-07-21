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Евросоюз заявил о необходимости воссоединения Кипра

  • 21.07.2024, 19:09
Евросоюз заявил о необходимости воссоединения Кипра

На основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Евросоюз призвал к объединению усилий для достижения справедливого, всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования проблемы разделенного Кипра на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Cоответствующее заявление опубликовала Европейская служба внешних дел.

Евросоюз опубликовал заявление по случаю 50-й годовщины операции Турции на острове.

«Сегодня Кипр, государство-член ЕС, остается разделенным, что имеет далеко идущие последствия, в первую очередь, для народа Кипра.

Насильственное разделение никогда не может быть решением. Надежда на лучшее будущее, на объединенный Кипр, все еще существует», – говорится в заявлении.

ЕС отметил, что в контексте усилий под руководством ООН все заинтересованные стороны, в частности две кипрские общины, «срочно нуждаются в настоящей приверженности» к мирному урегулированию на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

«На фоне широких геополитических сдвигов и кризисов мы должны объединить усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы в рамках ООН на благо всего народа Кипра, а также для стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье», – говорится в сообщении.

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