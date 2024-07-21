закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 19:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лучше брать один длинный отпуск или несколько коротких?

  • 21.07.2024, 19:17
Лучше брать один длинный отпуск или несколько коротких?

Что говорят ученые.

Работа у многих людей занимает большую часть дня, а времени на отдых остается мало. В Бельгии решили проанализировать, как местное работающее население распределяет для себя время отпуска: кто берет несколько недель без перерыва или уходит несколько раз в течение года. Вот что удалось узнать о качестве отдыха, пишет The Brussel Times.

Многие бельгийцы бронируют отпуск летом. Анализ его длительности проводило бельгийское кадровое агентство Tempo-Team вместе с профессором Ани Ван ден Брок. В этом году почти три четверти работников пойдут отдыхать как минимум на две недели, а почти четверо из десяти берут три недели отпуска без перерыва.

Но почти каждый десятый бельгиец вообще не будет брать большой летний отпуск, а распределит его по разным месяцам. Как показало исследование, сотрудники, которые берут несколько коротких отпусков вместо одного длинного, кажутся более отдохнувшими.

— Они уходят более спокойно, чем их коллеги, которые берут один длительный отпуск летом. Во многом это объясняется тем, что вторым часто приходится оставлять работу на длительное время и спешить, чтобы выполнить все задачи. Это вызывает стресс у трети респондентов исследовательского опроса, — отметил профессор.

Около 21% людей тоже не может спокойно отдыхать из-за осознания, что работа только накапливается, когда они в отъезде. Плюс у тех сотрудников, которые берут несколько коротких перерывов, накапливается меньше заданий и поручений, а после возвращения к своим обязанностям их будет ждать меньший объем работы.

Отпуск позволяет человеку перезагрузить свой разум, набраться энергии и улучшить качество жизни. Путешествия, даже непродолжительные, способствуют снижению стресса и улучшению самочувствия. Исследователи отмечают, что немногие могут позволить себе длительный отпуск несколько раз в год, но в отдыхе отключение от повседневных обязанностей имеет решающее значение.

Во время отпуска лучше забыть о рабочих делах и дать себе возможность восстановиться. Недостаток отдыха может привести к трудоголизму, выгоранию и даже депрессивным состояниям.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников