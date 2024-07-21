Лучше брать один длинный отпуск или несколько коротких? 21.07.2024, 19:17

Что говорят ученые.

Работа у многих людей занимает большую часть дня, а времени на отдых остается мало. В Бельгии решили проанализировать, как местное работающее население распределяет для себя время отпуска: кто берет несколько недель без перерыва или уходит несколько раз в течение года. Вот что удалось узнать о качестве отдыха, пишет The Brussel Times.

Многие бельгийцы бронируют отпуск летом. Анализ его длительности проводило бельгийское кадровое агентство Tempo-Team вместе с профессором Ани Ван ден Брок. В этом году почти три четверти работников пойдут отдыхать как минимум на две недели, а почти четверо из десяти берут три недели отпуска без перерыва.

Но почти каждый десятый бельгиец вообще не будет брать большой летний отпуск, а распределит его по разным месяцам. Как показало исследование, сотрудники, которые берут несколько коротких отпусков вместо одного длинного, кажутся более отдохнувшими.

— Они уходят более спокойно, чем их коллеги, которые берут один длительный отпуск летом. Во многом это объясняется тем, что вторым часто приходится оставлять работу на длительное время и спешить, чтобы выполнить все задачи. Это вызывает стресс у трети респондентов исследовательского опроса, — отметил профессор.

Около 21% людей тоже не может спокойно отдыхать из-за осознания, что работа только накапливается, когда они в отъезде. Плюс у тех сотрудников, которые берут несколько коротких перерывов, накапливается меньше заданий и поручений, а после возвращения к своим обязанностям их будет ждать меньший объем работы.

Отпуск позволяет человеку перезагрузить свой разум, набраться энергии и улучшить качество жизни. Путешествия, даже непродолжительные, способствуют снижению стресса и улучшению самочувствия. Исследователи отмечают, что немногие могут позволить себе длительный отпуск несколько раз в год, но в отдыхе отключение от повседневных обязанностей имеет решающее значение.

Во время отпуска лучше забыть о рабочих делах и дать себе возможность восстановиться. Недостаток отдыха может привести к трудоголизму, выгоранию и даже депрессивным состояниям.

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