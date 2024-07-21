ВСУ уничтожили систему дистанционного минирования РФ на Покровском направлении 21.07.2024, 19:55

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Украинские военные на Покровском направлении уничтожили российскую инженерную систему дистанционного минирования.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

Подразделение батареи управления и артиллерийской разведки 47 отдельной механизированной бригады обнаружило редкий российский комплекс на Покровском направлении.

Такая система имеет принцип работы, что подобен РЗСВ, но вместо «классических» реактивных снарядов «Земледелие» выстреливает боеприпасы для дистанционного минирования.

«Земледелие» предназначено оперативно создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 км. Выстреливает реактивные снаряды, обеспечивающие установку мин в заданном районе. Система заключает минные поля любой сложности, включая готовые проходы для своих войск.

Одним залпом эта установка может заменять площадь, равную нескольким футбольным полям.

Однако благодаря сбросу дружественного подразделения вышел мощный взрыв, благодаря которому вражеская система взлетела на воздух вместе с боекомплектом и экипажем.

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