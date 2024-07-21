закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 20:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спикер Джонсон: Республиканцы могут оспорить замену Байдена на выборах

1
  • 21.07.2024, 20:25
  • 1,534
Спикер Джонсон: Республиканцы могут оспорить замену Байдена на выборах
Майк Джонсон

В некоторых штатах «невозможно просто так заменить кандидата» в президенты США.

Спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон подтвердил, что любая попытка демократов выдвинуть нового кандидата в президенты вместо Джо Байдена, скорее всего, наткнется на юридические проблемы.

Об этом он сказал ABC News.

По его словам, в каждом штате действует своя система, и в некоторых из них «невозможно просто так заменить кандидата» в президенты США.

Он выразил мнение, что было бы незаконно, согласно законам некоторых штатов, чтобы «горстка людей пошла в заднюю комнату» и заменила его, потому что им больше не нравится кандидат.

«Это не то, как это должно работать. Поэтому я думаю, что они столкнутся с некоторыми юридическими препятствиями по крайней мере в нескольких из этих юрисдикций», – заявил Джонсон.

Учитывая это, добавил он, у демократов возникнут юридические проблемы, ведь «будут приведены убедительные аргументы, что этого не должно произойти».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников