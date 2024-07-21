Спикер Джонсон: Республиканцы могут оспорить замену Байдена на выборах 1 21.07.2024, 20:25

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Майк Джонсон

В некоторых штатах «невозможно просто так заменить кандидата» в президенты США.

Спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон подтвердил, что любая попытка демократов выдвинуть нового кандидата в президенты вместо Джо Байдена, скорее всего, наткнется на юридические проблемы.

Об этом он сказал ABC News.

По его словам, в каждом штате действует своя система, и в некоторых из них «невозможно просто так заменить кандидата» в президенты США.

Он выразил мнение, что было бы незаконно, согласно законам некоторых штатов, чтобы «горстка людей пошла в заднюю комнату» и заменила его, потому что им больше не нравится кандидат.

«Это не то, как это должно работать. Поэтому я думаю, что они столкнутся с некоторыми юридическими препятствиями по крайней мере в нескольких из этих юрисдикций», – заявил Джонсон.

Учитывая это, добавил он, у демократов возникнут юридические проблемы, ведь «будут приведены убедительные аргументы, что этого не должно произойти».

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