В Турции обвалилась нефтяная вышка 21.07.2024, 20:50

Один погибший, двое пострадавших.

В воскресенье на юго-востоке Турции произошло обрушение нефтяной буровой установки, в результате чего один рабочий погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает AFP.

Авария произошла на буровой площадке в районе горы Габар в провинции Сирнак, где большинство населения составляют курды.

По словам губернатора Джевдета Атая, который выехал на место происшествия, на месте было обнаружено тело инженера, который оказался под завалами.

«Другого бурильщика спасли сразу после аварии и доставили в больницу вертолетом», – сообщил офис Атая в X (Twitter), а еще один рабочий выжил, получив легкие ранения.

В ведомстве добавили, что власти начали расследование. Турецкая нефтяная корпорация начала бурение нефти в этом регионе в 2022 году.

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