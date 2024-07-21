Спикер Джонсон: Мы поддерживаем идею мира через силу 5 21.07.2024, 22:04

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Майк Джонсон

По его словам, Трамп сможет закончить войну России против Украины.

Бывший президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины.

Об этом в эфире телеканала ABC News заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, пишет «Голос Америки».

Джонсона спросили, как бы Дональд Трамп закончил войну России против Украины, отметив, что ранее экс-президент заявлял, что ему для этого понадобится 24 часа.

«Я абсолютно уверен, что президент Трамп сможет положить конец этому конфликту, потому что он продемонстрирует силу. Мы поддерживаем идею мира через силу. Мы не имели этого за три с половиной года администрации Байдена. Это было с точностью до наоборот», - ответил спикер Палаты представителей.

Он заверил, что экс-президент-республиканец может просто по телефону «выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что в определенном смысле боятся его», что, по его словам, является настоящей ценностью.

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